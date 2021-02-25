Все больше российских клиник - и государственных, и частных - заинтересованы в привлечении пациентов из-за рубежа. Во-первых, это престижно, во-вторых, приносит деньги. "Интерес не только к федеральным, но и региональным медцентрам растет", - рассказал Салагай. Самые популярные профили - акушерство и гинекология, профосмотры, стоматология, офтальмология, травматология и ортопедия. Приезжают к нам, в основном, граждане соседних стран - и это понятно, ведь для них нет языкового барьера. Для привлечения медицинских туристов, например, из Западной Европы, придется постараться. Важный способ привлечь иностранцев - получить международный сертификат, подтверждающий безопасность и качество лечения.

"У нас есть национальная система сертификации, но в мире востребована международная система JCI - ее придерживаются около 70 стран. Но многие требования российской системы контроля качества медуслуг синхронизированы с международными", - рассказал гендиректор Национального института качества Росздравнадзора Игорь Иванов. Пока такой сертификат в России имеют только пять медицинских организаций. В Минздраве и минэкономразвития создали решение: клиники смогут возместить 90% расходов, понесенных на аудит и получение международного сертификата.