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25.02.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1%

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В январе 2021 года средние розничные цены на бензин выросли на 1%, а на дизельное топливо на 0,4%, относительно их стоимости в декабре 2020 года (по сравнению с январем 2020 года - на 3,3% и 1,8%, соответственно). Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Розничные цены марки АИ-92 в январе выросли на 1% (до 43,76 рубля за литр), марки АИ-95 - на 0,9% (до 47,40 рубля за литр), марки АИ-98 - 1,1% (до 53,93 рубля за литр).

В январе увеличение розничных цен на бензин автомобильный на 1% и более отмечалось в 28 субъектах РФ. Заметнее всего он подорожал в Республике Тыва - на 5,4%. Снижение цен на бензин автомобильный наблюдалось в Камчатском крае - на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 1,5% и 0,9% соответственно.

При этом оптовые цены на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) выросли относительно декабря 2020 года: на бензин - на 8,5% (по сравнению с январем 2020 года - 109,7%), а на дизельное топливо - на 0,7% (по сравнению с январем 2020 года цены снизились на 6%).

В 13 субъектах РФ бензин при отгрузке с НПЗ стал дороже - от 25,9% в Омской области до 0,3% в Тюменской области. В четырех субъектах РФ на воротах НПЗ бензин стал дешевле - от 0,2% в Республике Саха (Якутия) до 3,4% в Иркутской области.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на бензин

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