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25.02.2021,  
10:45
Текст:  Олег Корякин

Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке С-400 и Су-35

Саудовская Аравия обсуждает с Россией поставку ЗРС С-400 "Триумф" и истребителей Су-35.

Руководитель корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью каналу RT сообщил, что между Москвой и Эр-Риядом идет переговорный процесс о поставке систем С-400 и истребителей Су-35. Он уточнил, что контракт еще не подписан.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Напомним, впервые информация о том, что Саудовская Аравия намерена закупить у России ЗРК С-400 и многоцелевые истребители Су-35, появилась еще в 2017 году. Но, по сообщениям ряда источников, сделка не состоялась из-за угрозы санкций США.

А вот контракт на поставку тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк" заключить удалось.

Вероятно, интерес к ЗРК С-400 у Эр-Рияд мог возрасти после атаки на нефтеперерабатывающий завод в сентябре 2019 года. Американская система Patriot не смогла тогда отразить нападение роя дронов. Президент России Владимир Путин в связи с этими событиями также предложил Саудовской Аравии приобрести у России С-300 и С-400.

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