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25.02.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Счетная палата заявила о занижении таможенных платежей на 98,5 млрд рублей

Текст: Михаил Загайнов
Счетная палата выявила признаки того, что участники внешнеэкономической деятельности не включают лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости. По данным контрольного ведомства, это привело к занижению таможенных пошлин и налогов на 98,5 миллиарда рублей.

"Всего за период с 2018 года по сентябрь 2020 года признаки занижения таможенных пошлин и налогов установлены у 1062 участников внешнеэкономической деятельности, которые не включили лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости товаров", - заявил аудитор Андрей Батуркин.

Фото: Константин Завражин
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В Счетной палате отметили, что отчасти такая ситуация сложилась из-за нехватки данных, которые поступают в таможенные органы из Роспатента и Федеральной налоговой службы. Так, ФТС не всегда получает от Роспатента сведения о наличии лицензионных договоров, зачастую эти данные становятся известны от самих декларантов во время камеральных или выездных проверок.

Кроме того, таможенники не получают от налоговых органов сведения, заявляемые налогоплательщиками при расчетах налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

"Вместе с тем такие данные являются индикаторами риска для осуществления проверки правильности декларирования таможенной стоимости товаров", - подчеркнул аудитор.

Счетная палата отметила недостаточную информированность участников внешнеэкономической деятельности об условиях включения лицензионных платежей в таможенную стоимость и наличие пробелов в законодательстве, регулирующем оформление товаров, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Кроме того, существующий порядок заполнения декларации на товары не содержит четких требований к заявлению сведений, относящихся к интеллектуальной собственности. По мнению контрольного ведомства, это создает предпосылки к возникновению потерь федерального бюджета.

Счетная палата также указала на потенциально недополученный доход федерального бюджета от штрафных санкций. В ходе проверки были установлены признаки необоснованного отказа возбуждать административные дела по фактам недостоверного заявления таможенной стоимости в отношении товаров - объектов интеллектуальной собственности.

"Мы поддерживаем все предложения, которые касаются совершенствования информационного взаимодействия с Роспатентом и Федеральной налоговой службой, а также законодательных пробелов, которые относятся к компетенции Федеральной таможенной службы. Отмеченные недостатки будем устранять, в том числе с проведением служебных проверок", - заявил во время коллеги Счетной палаты первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, комментируя доклад аудитора.

Экономика ВЭД Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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