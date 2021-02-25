Секрет успехов Компартии Китая - искреннее служение своему народу

С 18 июня по 11 июля 1928 года в Подмосковье проходил VI съезд Компартии Китая (КПК). Это единственный съезд в истории партии, который состоялся за границами Китая. Решение о проведении съезда на территории Советского Союза было вызвано двумя основными причинами: во-первых, правительство Гоминьдана в то время преследовало коммунистов, поэтому КПК не смогла найти безопасное место для проведения съезда в своей стране в условиях белого террора . Во-вторых, в Москве, где находился Коминтерн, представители КПК могли общаться с коммунистами со всего мира, почувствовать пульс международного коммунистического движения. В столетней истории КПК VI съезд, несомненно, имеет особое историческое значение.

В последние годы при поддержке руководителей России и Китая осуществляется плодотворное сотрудничество в сохранении и восстановлении усадьбы, в которой прошел VI съезд КПК. 4 июля 2016 года я имел честь присутствовать на церемонии открытия постоянного выставочного зала, посвященного VI съезду Компартии Китая в поселке Первомайское Новой Москвы. Создание и открытие этого выставочного зала имеет большое значение для укрепления традиционной дружбы, взаимного уважения и сотрудничества российского и китайского народов, будет способствовать дальнейшему энергичному развитию всеобъемлющего стратегического парнерства и взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху.

С момента своего создания в 1921 году КПК решительно изменила траекторию развития Китая. Страна пошла по пути развития социализма с китайской спецификой после начала политики реформ и открытости, которая была разработана на Третьем пленарном заседании 11-го ЦК КПК, за последние 40 лет добилась поразивших весь мир больших успехов, оказала глубокое влияние на Китай и внешний мир. Китай превратился во вторую экономику мира. Факты доказали, что под руководством Компартии Китай выбрал правильный путь развития, а социалистическая система продемонстрировала свое превосходство.

Открытие выставочного зала имеет большое значение для укрепления дружбы и сотрудничества наших народов

После того как в 2020 году последние бедные уезды вышли из бедности, Китай построил зажиточное общество и достиг своей цели "первого столетия". Это замечательное достижение и большой вклад Китая в развитие всего человечества, потому что Китай - самая густонаселенная страна в мире. Компартия Китая также планирует в основном осуществить социалистическую модернизацию к 2035 году и построить процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую современную социалистическую державу к 2049 году - к 100-летию основания Китайской Народной Республики. Я уверен, что эта цель "второго столетия" тоже будет достигнута.

В чем секреты блестящих успехов Китая? Прежде всего это мудрое руководство Компартии Китая, основная задача которой - всемерно служить народу. Практика служения народу придала Компартии Китая неиссякаемую жизненную силу, а поддержка от народных масс стала источником силы партии.

Строительство социализма с китайской спецификой вступило в новую эру. Компартия Китая всегда уделяет приоритетное внимание интересам народа при принятии решений. Компартия делает то, что отвечает интересам народа, и решительно воздерживается от действий, противоречащих интересам народа. В 2021 году, когда в Китае отмечается 100-летняя годовщина Компартии КНР, я хотел бы сказать китайским друзьям: вы выбрали правильный путь развития, который соответствует национальным целям страны. Я убежден, что под руководством Компартии Китай сможет успешно справляться со всеми рисками и проблемами внутри страны и за рубежом и уверенно двигаться вперед.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"