Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Киргизии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Киргизии генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым.

Как сообщили в Минобороны РФ, Сергей Шойгу поздравил своего киргизского коллегу по случаю назначения его на должность министра обороны Киргизской Республики.

Шойгу выразил уверенность в том, что опыт Омуралиева позволит реализовать все планы, а изменения будут способствовать укреплению обороноспособности республики. "Готовы содействовать совершенствованию ее оборонного потенциала", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

На переговорах обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны и сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

По словам Шойгу, взаимодействие между странами в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центральной Азии. Эти отношения будут развиваться и дальше.

Министр обороны Киргизии поблагодарил Сергея Шойгу за встречу и поздравил с прошедшим Днем защитника Отечества.

Также в ходе переговоров был подписан протокол по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Киргизии. Кроме того, была утверждена программа развития стратегического партнерства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год.