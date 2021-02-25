Школьники придумают рекламную кампанию для "Большой перемены"

Школьники - участники конкурса "Большая перемена" - помогут разработать для него новую рекламную кампанию. Второй сезон самого масштабного конкурса детских талантов в стране стартует уже 26 марта. В прошлом году в нем участвовало более миллиона старшеклассников, а победители 11-классники получили по 1 миллиону рублей.

Что важно? В 2021 году "Большая перемена" будет проводиться в рамках нацпроекта "Образование". Впервые принять участие в конкурсе смогут не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. Поэтому перед стартом нового сезона по всей стране пройдет информационная кампания, концепцию которой разработает АНО "Национальные приоритеты". А помогут профессионалам - сами школьники. Для этого дети пройдут специальное обучение под руководством экспертов в сфере рекламы, журналистики и кино.

Зачем привлекать школьников к рекламе их собственного конкурса? Как отметила координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова, у разных поколений зачастую не совпадают взгляды на стиль, визуальное восприятие, именно поэтому взрослые идеи иногда не "попадают" в детскую аудиторию: "Рекламная команда, включающая подростков, - это очень важно. Ведь, по сути, они создают контент, потребителями которого являются их сверстники. Сейчас даже мировые бренды берут на вооружение эту стратегию. "Большая Перемена" создает команду из детей, прошедших специальный конкурсный отбор в "Креативном кампусе". Этот опыт может быть крайне интересен, в том числе, для дальнейшей работы с контентом в рамках национальных проектов в целом".

"До недавних пор все для детей создавалось взрослыми: книжки, игрушки, мультики, кино, игры - все! Может кто-то и не заметил, но все теперь наоборот: самое лучшее и интересное делают сами дети! И не потому, что взрослые их забросили, а потому что взрослые так не умеют. На сайте "Большой Перемены" написано: "сообщество для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить". Ответ на вопрос "кто сделает лучшую рекламу для Большой Перемены?" заложен в самом позиционировании платформы - сами дети.

И не важно, что она может быть не лучше профессиональной, зато этой рекламе дети будут доверять. А вообще, никакие они уже и не дети", - рассказала креативный директор АНО "Национальные приоритеты" Руслана Харитонова.

Организаторы конкурса "Большая перемена": АНО "Россия - страна возможностей", Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".