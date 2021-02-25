Си Цзиньпин объявил о победе над нищетой в Китае

Это стало возможно благодаря стараниям Компартии Китая и китайского народа, объявил Си Цзиньпин на специальном собрании, посвященном борьбе с бедностью. Он признал, что за последние восемь лет вытянуть из нищеты удалось почти сто миллионов сельских жителей, или - с точки зрения географии - 128 тысяч деревень и 832 уезда. На эти цели было потрачено примерно 246 миллиардов долларов (в пересчете с национальной валюты). Напомним, что китайское правительство запустило реформы, призванные добиться социального баланса в народной республике, еще в 1970-е, а лично Си Цзиньпин возглавил программу по преодолению нищеты в 2013 году.