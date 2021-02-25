Си Цзиньпин объявил о победе над нищетой в Китае

В Китае больше нет граждан, живущих за чертой "абсолютной бедности". С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин. По словам китайского лидера, которые приводит ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, страна одержала над этим социальным недугом "полную победу". Тем самым был сделан шаг на пути к устранению социального неравенства.
Фото: Ju Peng/Xinhua via AP
Это стало возможно благодаря стараниям Компартии Китая и китайского народа, объявил Си Цзиньпин на специальном собрании, посвященном борьбе с бедностью. Он признал, что за последние восемь лет вытянуть из нищеты удалось почти сто миллионов сельских жителей, или - с точки зрения географии - 128 тысяч деревень и 832 уезда. На эти цели было потрачено примерно 246 миллиардов долларов (в пересчете с национальной валюты). Напомним, что китайское правительство запустило реформы, призванные добиться социального баланса в народной республике, еще в 1970-е, а лично Си Цзиньпин возглавил программу по преодолению нищеты в 2013 году.