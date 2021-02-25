Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в конце зимы и начале весны

Последняя неделя февраля в Москве завершится оттепелью. Еще недавно температура воздуха в столице опускалась до минус 24 градусов, а уже в четверг, 25 февраля, столбики термометров поднялись выше нуля.

Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова KP.RU, в ближайшие дни такая температура воздуха сохранится. В пятницу, 26 февраля, днем ожидается до +4, возможны туманы. В субботу через регион пройдет холодный атмосферный фронт, температура воздуха ночью и днем будет около ноля. К вечеру похолодает. В ночь на 28 февраля -1…-3, в последний день календарной зимы - опять около ноля.

Март начнется похолодания. В ночь на 1 марта до -5, днем чуть потеплее - -1...-3. Уже на следующий день снова начнется оттепель.

Несмотря на приход календарной весны, москвичам стоит ждать отрицательные температуры и в марте. В частности, во второй пятидневке первого весеннего месяца. Устойчивый плюс ожидается только в самом конце марта.