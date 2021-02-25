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25.02.2021 22:38
Рубрика: Происшествия

Схватка в коридоре

СК закончил дело агрессивного чиновника таможни Домодедова
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Следственный комитет РФ объявил, что в столице завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста аэропорта Домодедово в превышении должностных полномочий.

Фигурант дела - бывший замначальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста аэропорт Домодедово (грузовой). Корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве рассказали, что обвиняемый был прикомандирован к пассажирскому посту аэропорта и контролировал, как проходят таможенные операции и проводится "таможенный контроль перемещаемых товаров физическими лицами".

Фото: РИА Новости
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ЧП случилось 21 февраля 2020 года. Пассажир, прибывший авиарейсом Ларнака - Москва в Домодедово, был, мягко говоря, сильно нетрезв. Но на ногах держался. Он пошел через "красный" коридор таможенного поста. И там столкнулся с таможенным начальником.

В деле это описано так: "В ходе проведения таможенного контроля между бывшим заместителем начальника отдела таможенного поста и прибывшим гражданином, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возникла конфликтная ситуация в связи с невозможностью последнего верно заполнить декларацию и пройти таможенный контроль".

Итог конфликта - у пассажира переломы ребер и ушиб мягких тканей грудного отдела позвоночника. Вину чиновник не признал, но следователь нашел доказательства его вины. Прокуратура с ними согласилась. Уголовное дело направлено в суд.

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