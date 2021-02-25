Союзные парламентарии обсудят новые проекты в социальной сфере

"Участники заседания обсудят перспективы создания и реализации совместных программ и проектов Союзного государства, рассмотрят ход работы по подготовке к проведению союзных мероприятий в 2021 году, подведут итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2020 год", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, планируется рассмотрение и утверждение Рекомендаций шестьдесят второго заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства по теме - "Актуальные проблемы демографической политики в Республике Беларусь и Российской Федерации".