Союзные парламентарии обсудят новые проекты в социальной сфере

3 марта 2021 состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе ПС. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. К участию в его работе приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств образования Беларуси и России, министерств культуры, министерств здравоохранения, министерств труда и социальной защиты Беларуси и России.

istockphoto

"Участники заседания обсудят перспективы создания и реализации совместных программ и проектов Союзного государства, рассмотрят ход работы по подготовке к проведению союзных мероприятий в 2021 году, подведут итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2020 год", - отметили в пресс-службе. Омская область и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве Кроме того, планируется рассмотрение и утверждение Рекомендаций шестьдесят второго заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства по теме - "Актуальные проблемы демографической политики в Республике Беларусь и Российской Федерации".

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.