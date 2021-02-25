Суд заочно арестовал владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба"

Пресненский суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

По ее словам, Белойван будет арестован на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о сокрытии денег для уплаты налогов, который объявлен в федеральный и международный розыск.

По данным ГСУ СК по Москве, Беловайн после возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по ч.2 ст.199.2 УК РФ после неоднократных вызовов следователя на допрос не явился. Ранее судимый за уклонение от уплаты налогов владелец сети ресторанов сначала был объявлен в федеральный розыск, а потом в международный.