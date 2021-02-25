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25.02.2021 19:38
Рубрика: Власть

Удар запишут на камеру

Тюремное ведомство взяло под особый контроль применение силы сотрудниками
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что вопросы применения физической силы в ведомстве взяты на особый контроль. В регионах созданы специальные комиссии, которые изучают каждый случай применения силы, просматривают видеозаписи. Твердая позиция руководства ведомства: необоснованное и излишне жестокое применение силы недопустимы.

Заявление прозвучало в ходе "круглого стола", проведенного Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Как рассказал Александр Калашников, за год сократилось количество переполненных СИЗО. Сегодня создалась слишком тесная обстановка в 18 следственных изоляторах по всей стране. В среднем же на одного заключенного в СИЗО приходится 4,7 квадратного метра при норме в 4 квадрата.

При этом тюремное ведомство приняло ряд мер, чтобы разгрузить некоторые переполненные тюрьмы. В ряде регионов заключенные были переведены из перенаселенных казенных домов в менее загруженные.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что ситуация в ФСИН меняется к лучшему. Также она предложила дифференцировать использование клеток для подсудимых в судебных залах.

Уже несколько лет в Госдуме обсуждается законопроект, запрещающий в принципе клетки в судах. Инициатива была поддержана правительством, однако пока проект лежит без движения. Например, есть возражение, что на демонтаж клеток понадобится слишком много средств. На "круглом столе" прозвучали данные, что минфин оценил возможные затраты в 5 миллиардов рублей.

Как в Подмосковье решается проблема с нехваткой мест в СИЗО

Участники "круглого стола" отметили, что проблему в любом случае надо решать. Возможно, пока можно оставить клетки, но не пользоваться ими слишком часто.

"Сегодня действительно демонтаж клеток абсолютно не нужен, на мой взгляд. Пусть они стоят, но ими можно не пользоваться, - полагает Татьяна Москалькова. - Можно дифференцировать применение этих клеток, что никому нельзя, за исключением особо опасных рецидивистов или совершивших убийство или террористов. Но все остальное - это составы преступлений, которые не допускают применение клеток".

Предложено дать возможность правозащитникам посещать конвойные помещения в судах

По мнению статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов Константина Добрынина, судьи сами, оценивая ситуацию, могут принять решение и не помещать в клетку. Он призвал довести историю с инициативой по отмене клеток до логического конца.

Председатель общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александр Холодов предложил прописать в УПК обязательство судьи каждый раз перед началом заседания принимать решение, помещать подсудимого или нет в клетку. Также он предложил расширить права общественных наблюдательных комиссий: дать им возможность проверять конвойные помещения в судах и автозаки (машины для перевозки заключенных).

Ведущий "круглого стола" сенатор Людмила Нарусова отметила, что все предложения будут внимательно изучены и учтены, по итогам будут подготовлены рекомендации.

Власть Право Права человека Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент Уполномоченный по правам человека Правительство Минюст ФСИН

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