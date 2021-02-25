Штрафы за неподчинение сотрудникам силовых и правоохранительных органов во время проведения массовых уличных мероприятий увеличены в разы. Закон, ужесточающий административную ответственность тех, кто игнорирует требования силовиков, публикует в этом номере "Российская газета".

Речь идет, конечно, исключительно о законных требованиях силовиков.

Допустим, полицейский в мегафон говорит о том, что граждане нарушают общественный порядок, перекрыв проезжую часть. И им необходимо покинуть дорогу. Те, кто уйдет, наказаны не будут.

Проигнорировавших же требование полиции ждут повышенные штрафы или даже возможен административный арест либо обязательные работы.

При этом максимальная санкция остается прежней - 15 суток ареста. А вот штраф увеличивается с 500-1000 рублей до 2-4 тысяч рублей. Возможно и назначение обязательных работ на срок от 40 до 120 часов.

За повторное же неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников правоохранительных и силовых органов впредь можно будет получить штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

При этом максимальная санкция для таких административных рецидивистов останется прежней - 30 суток ареста.

Возможно также назначение обязательных работ на период до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10-20 тысяч до 20-40 тысяч рублей, для юридических - с 50-100 тысяч до 70-200 тысяч рублей.

В принятом законе также подробно прописано, требования сотрудников каких именно ведомств граждане обязаны выполнять во время массовых уличных мероприятий. Это сотрудники полиции, в том числе управлений по вопросам миграции, Росгвардии, ФСБ, Федеральной службы охраны (ФСО), Минобороны и ФСИН России.

Кроме того, этим же законом Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется статьей, предусматривающей штраф в размере 10-20 тысяч рублей или обязательные работы для граждан за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления финансового отчета.

Для должностных лиц за такое правонарушение штраф составит 20-40 тысяч рублей, для юридических - до 200 тысяч рублей.

Перечисление средств на проведение массовой акции лицом, не имеющим на это права (имеются в виду иноагенты), повлечет штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 100 тысяч рублей.

Кстати, штраф на спонсоров незаконных акций будет налагаться за каждый выявленный эпизод (перевод средств). Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отмечал, что подобная ответственность существует во многих странах и ее несут те, кто организует и проводит уличные массовые мероприятия.