В Австралии приняли закон, обязывающий интернет-гигантов платить СМИ за контент

Парламент Австралии одобрил законопроект, обязывающий интернет-гигантов платить средствам массовой информации за размещение принадлежащих им статей. Как заявил федеральный казначей страны Джош Фрайденберг, новый закон "обеспечит справедливое вознаграждение медиа-компаний за создаваемый ими контент". По его словам, это должно помочь "сохранить общественный интерес к журналистке".

Как отмечает AFP, законопроект был разработан после того, как Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей выявила несбалансированность доходов от рекламы между технологическими компаниями и СМИ в Австралии. Новая законодательная норма создает условия для переговоров, если же сторонам не удастся договориться, дело будет рассматриваться уже в суде.

Кстати, Facebook и Google активно сопротивлялись принятию первоначальной версии закона, соцсеть даже заблокировала для австралийцев просмотр местных и международных новостей. В итоге интернет-гиганты добились того, что в документ были внесены изменения, и теперь при рассмотрении возможных конфликтов будут учитываться коммерческие отношения между корпорациями и СМИ, а также предоставляться время для заключения соглашений о сотрудничестве.

При этом и Google, и Facebook уже заключили соглашения об оплате новостей с рядом ведущих медиакомпаний Австралии. Социальная сеть также пообещала инвестировать не менее 1 миллиарда долларов в поддержку журналистики в течение следующих трех лет.