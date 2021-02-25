В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро

Болгарские парламентарии одобрили проект, предполагающий выплату из государственных средств лицам, имеющим особые заслуги перед нацией в сфере культуры. Размер премий не будет превышать 500 левов (примерно 250 евро).

В ходе дебатов представители партии социалистов потребовали определить четкие критерии премирования и даже предложили перечислить российской звезде эстрады Алле Пугачевой 300 левов (150 евро). Основанием для такой оригинальной инициативы послужила победа певицы в болгарском конкурсе "Золотой Орфей".

Пугачева является обладательницей Гран-При упомянутого фестиваля в 1975 году за исполнение песен "Ты снишься мне" и "Арлекино". "Золотой Орфей" проводился с 1965 по 1999 гг. в концертных залах болгарского курорта Солнечный берег.