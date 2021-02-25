В электронные трудовые книжки попадет весь стаж

Электронные трудовые книжки станут на 100% идентичны бумажным. Теперь по желанию работника туда будут включать весь его трудовой стаж. Закон об этом публикует "Российская газета".

В конце 2020 года завершился период, который был дан работникам на раздумье - оставить себе бумажные трудовые или перейти на электронные. Те, кто выбрал второй вариант, получили бумажные трудовые на руки. У тех, кто не решился на перемены, трудовые книжки остались в отделах кадров. Но кадровые службы завели и им электронные дубликаты. Но в любом случае в электронной трудовой сейчас есть сведения только с начала 2020 года, а весь предыдущий стаж остается в бумажном аналоге. Получается, что человеку с солидным стажем бумажную трудовую надо беречь как зеницу ока. А как быть, если трудовая потеряется, а старая организация уже закрылась? В ряде случаев не поможет и запрос в Пенсионный фонд , поскольку более или менее точные сведения о работе сотрудников там стали формироваться лишь с начала 2000-х годов.

Чтобы весь стаж был внесен в электронную трудовую, нужно с бумажной трудовой лично обратиться в любое отделение ПФР, советует юрист Вадим Ткаченко. Там написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы.

Стаж, напоминает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, очень важен для будущей пенсии. "Поскольку размер пенсионного обеспечения зависит от корректности определения продолжительности трудового стажа, необходимо предоставить возможность передать в Пенсионный фонд все сведения, содержащиеся в бумажной трудовой. Это позволит избежать ошибок. А значит, более правильно в конечном счете рассчитать пенсию", - напоминает он.