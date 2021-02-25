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25.02.2021 11:01
Рубрика: Власть

В ГД внесен проект об отмене ограничений для инвалидов на получение пособий

Текст: Татьяна Замахина
Для инвалидов предлагают отменить ограничение на одновременное получение пособия по инвалидности и по иным причинам. Такой законопроект внесен в Госдуму. Авторами выступила группа депутатов от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Как пояснил один из авторов проекта, председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, законопроект "устраняет серьезную социальную дискриминацию и несправедливость по отношению к людям с инвалидностью, имеющим право на ежемесячную денежную выплату еще и по другому основанию".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В действующем законодательстве такая возможность предоставлялась только пострадавшим при ликвидации последствий Чернобыльской аварии и людям, подвергшимся радиационному воздействию на Семипалатинском полигоне. "Остальные категории инвалидов до сих пор не могут одновременно получать выплаты, положенные за инвалидность и по иной причине, - объяснил Пайкин. - Самая распространенная категория граждан, которые ущемлены этими ограничениями, - ветераны труда".

Авторы законопроекта сочли это несправедливым, ведь для того, чтобы получить почетное звание ветерана труда, надо отработать больше тридцати лет, удостоиться ведомственных наград и поощрений.

По данным депутата, дополнительные выплаты, о которых идет речь, например, в Санкт-Петербурге составляют 947 рублей, а в Москве - 1056 рублей.

Реализация инициативы, согласно подсчетам инициаторов, потребует с 1 января 2022 года дополнительных финансовых расходов регионов и может привести к увеличению трат из федерального бюджета. Это предлагается учесть при подготовке проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Кабмин не поддержал проект в связи с "нарушением требований статьи 83 Бюджетного кодекса", говорится в отзыве.

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