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25.02.2021 22:35
Рубрика: В мире

Укол себе дороже

В Германии введут штрафы для привившихся от COVID "вне очереди"
Текст: Екатерина Забродина, Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Власти Германии, где желающие сделать прививку от коронавируса не могут просто так записаться на укол и обязаны дожидаться своей очереди в порядке, установленном правительством, готовят суровое наказание для нарушителей этих требований. Гражданам, которые различными путями все же получили доступ к вакцине "досрочно", грозит штраф до 25 тысяч евро. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на проект поправок к закону о пандемии.

В Германии, где на всех доз пока не хватает, начали вакцинацию с приоритетной группы - людей старше 80 лет, обитателей и медперсонала домов престарелых. Даже до учителей и многих врачей, не говоря уже о других категориях граждан, очередь пока не дошла. Однако в последнее время появились сообщения, что в обход очередности сумели привиться некоторые полицейские, пожарные, священники, региональные чиновники и мэры небольших городов. Вот уже несколько недель от нападок отбивается беспартийный обер-бургомистр города Галле Бернд Виганд, который сделал прививку от COVID вместе с несколькими своими советниками и членами горсовета. Политик настаивает, что речь шла о дозах вакцины, которые не были использованы в течение дня. Тем более что нет четких инструкций о том, что делать с остатками препарата. Однако в отношении господина Виганда начато дисциплинарное расследование, а прокуратура даже провела обыск в его офисе.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ранее канцлер Ангела Меркель, которая сама находится лишь в третьей группе и вряд ли может рассчитывать на заветный укол раньше лета, назвала такой подход "правильным".

"У воспитательницы в детском саду или у учителя начальных классов нет возможности соблюдать дистанцию на работе. Поэтому они должны иметь приоритет перед такими гражданами, как я", - заявила канцлер.

Хотя не все немцы с этим согласны. "Меркель под присягой обещала защищать немецкий народ. Интересно, как она сможет это сделать, если попадет в реанимацию? Долой ложную скромность! Сделайте, наконец, прививку канцлеру! - негодует обозреватель Spiegel online. - Глава МИД Хайко Маас совершает визиты за рубеж без прививки от "короны", и уже не раз принимающая сторона предлагала ему вакцинироваться прямо во время поездки. Но нет! Он боится, что по возвращении на него обрушится шквал критики".

Тем временем в Брюсселе стартовал саммит ЕС, посвященный борьбе с пандемией. Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц вынес на обсуждение коллег идею "зеленых паспортов" для тех, кто переболел "короной" или сделал прививку. "Нужно вернуть свободу передвижения в ЕС. Общеевропейский "зеленый паспорт" мог бы стать основой для того, чтобы мы могли пережить лето", - цитирует Курца Der Standard. Вену поддерживают классические туристические страны - Греция, Испания, Италия, Хорватия и Франция. А вот в Берлине опасаются, что это приведет к ущемлению прав части населения и хотят выяснить, насколько эффективны прививки против штаммов-мутантов.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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