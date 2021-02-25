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25.02.2021 16:32
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на заявление об угрозе России существованию США

Текст: Татьяна Замахина

"Призрак российской угрозы" - это стабильный заработок корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя очередное заявление на эту тему.

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Ранее командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе.

"Именно в США авианосец - это главный довод в любых разговорах, так что зря американский командующий строит из себя миротворца", - отметил Бальбек, которого цитирует RT.

По его словам, именно Соединенные Штаты и их союзники вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал. И, как следствие, это приводит к последующим заявлениям о растущей "милитаризации" России, пояснил парламентарий.

При этом в Вашингтоне используют все свои возможности для поддержания этого мифа, так как американским властям выгоден "призрак российской угрозы". Ведь на этом зарабатывают корпорации, торгующие вооружениями, добавил Бальбек.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Россия и США

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