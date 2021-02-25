В Госдуме ответили на заявление об угрозе России существованию США

"Призрак российской угрозы" - это стабильный заработок корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя очередное заявление на эту тему.

Ранее командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе.

"Именно в США авианосец - это главный довод в любых разговорах, так что зря американский командующий строит из себя миротворца", - отметил Бальбек, которого цитирует RT.

По его словам, именно Соединенные Штаты и их союзники вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал. И, как следствие, это приводит к последующим заявлениям о растущей "милитаризации" России, пояснил парламентарий.

При этом в Вашингтоне используют все свои возможности для поддержания этого мифа, так как американским властям выгоден "призрак российской угрозы". Ведь на этом зарабатывают корпорации, торгующие вооружениями, добавил Бальбек.