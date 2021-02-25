В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня

В Японии обнародовали руководство по проведению эстафеты олимпийского огня в условиях пандемии коронавируса. В распространенном оргкомитетом "Токио-2020" документе, в частности, говорится, что в ходе мероприятия повышенное внимание будет уделено соблюдению норм санитарного характера.

В частности, эстафета может быть прервана в случае большого скопления людей вдоль маршрута следования бегунов. Зрителям предписано соблюдать социальную дистанцию, носить гигиенические маски и пользоваться санитайзером.

Организаторы призывают местных жителей не приходить на участки дорог, по которым пройдут бегуны, а следить за перемещением олимпийского огня по телевизору или через интернет.

Напомним, что эстафета должна стартовать 25 марта в префектуре Фукусима и завершиться 23 июля в Токио. Факелоносцы пробегут по территории всех 47 регионов японского архипелага.

Открытие летней Олимпиады запланировано на 24 июля. По последней информации, в апреле или начале мая Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о возможности допустить на трибуны зарубежных зрителей.