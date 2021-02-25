Торжественное и благородное здание светло-желтого цвета в поселке Первомайское, находящемся в Новой Москве, каждый год привлекает немалое количество гостей из разных стран. Это здание - музей VI съезда Компартии Китая.

На жизненном пути не будешь одиноким, ведь все мы - одна семья. За столетнюю историю Коммунистической партии Китая VI съезд стал единственным съездом, проведенным за рубежом, именно благодаря этому знаменательному отличию он и вошел в историю. В 1928 году, в ключевой момент, когда революция в Китае находилась в состоянии спада, 142 делегата Коммунистической партии при поддержке советского народа и Коминтерна, рискуя жизнью, прорываясь через многочисленные препятствия и преодолев далекий путь, прибыли в Москву, где организовали VI съезд партии. Он проводился в особых непростых условиях и в строгой секретности. И не только сыграл важную роль в создании и развитии партии, развитии революции в Китае и освобождении китайского народа, но и стал историческим свидетельством взаимопомощи народов двух стран и символом их дружбы.

При особом внимании и личном содействии председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина это загородное здание, пережившее непростую историю, было успешно отреставрировано и превратилось в музей VI съезда КПК - одно из самых популярных мест "красного туризма" среди китайских гостей. Музей как надежный хранитель исторической памяти, укрепляет и стимулирует традиционную дружбу народов Китая и России, передающуюся из поколения в поколение.

Компартия КНР всегда работает ради блага китайского народа

В 2021 году Коммунистическая партия Китая отметит свое столетие. За сто лет упорной борьбы и смелого продвижения вперед КПК всегда придерживалась своей миссии и первоначальной цели - обеспечить благополучие китайского народа и достичь возрождения китайской нации, непрерывно реформировалась, шла в ногу со временем и неустанно боролась. Под руководством КПК китайский народ встал на путь развития в соответствии с национальным особенностями страны и совершил исторический скачок: встал на ноги, улучшил благосостояние и превращается в сильную и могучую нацию. КПК тем самым написала величественную эпопею государственного и национального развития. Под руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, Китай сегодня завершил всестороннее построение среднезажиточного общества и вступил на новый путь всестороннего строительства современной и мощной социалистической страны. В новую эпоху Китай с каждым днем все больше приближается к центру мировой арены, постоянно привнося все больший вклад в развитие человечества. Мы продолжим постоянно повышать уровень открытости и сотрудничества, будем содействовать высококачественной совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", полностью используя преимущества сверхмасштабного рынка и потенциал внутреннего спроса, активизируем восстановление глобальной экономики с помощью собственного развития, а также будем разделять с другими странами дивиденды развития Китая и создавать сообщество единой судьбы человечества на основе солидарности и сотрудничества.

Вековая история Коммунистической партии Китая - это также история развития китайско-российских отношений, прошедших бесчисленные испытания и закалку, окрепших и вступивших в новую эпоху. Китайско-российские отношения пережили взлеты и падения, испытали разные формы и в перипетиях и поисках непрерывно движутся вперед. В настоящее время отношения между странами пребывают в лучшем периоде в истории - страны являются друг для друга самыми важными и ключевыми партнерами по стратегическому сотрудничеству, а их отношения отличаются высочайшей степенью взаимного доверия, высочайшим уровнем сотрудничества и наивысшей стратегической ценностью в мире.

Нынешний год проходит под знаком 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, что дает обеим странам уникальную возможность подтвердить преданность первоначальной цели развития вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Наши страны будут и дальше расширять и углублять многоплановое двустороннее сотрудничество, оставаться образцом добрососедства и дружбы между крупными государствами, придавать стимул восстановлению мировой экономики, служить гарантом глобальной стратегической стабильности, совместными усилиями выстраивать международные отношения нового типа, создавать сообщество единой судьбы человечества.

Находясь на новом историческом этапе, мы убеждены, что под руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения всегда будут уверенно двигаться правильным курсом, несмотря на любые трудности, непременно выйдут на новые высоты, достигнут новых результатов и тем самым впишут новую величественную страницу в летопись своего развития.