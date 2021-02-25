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25.02.2021 15:25
Рубрика: В мире

В Италии сети доставки продуктов оштрафовали на 733 млн евро

Текст: Александр Саможнев

В Италии международные службы онлайн доставки продуктов питания, такие как Deliveroo, Glovo, Uber и Just Eat, должны будут заплатить штрафы на общую сумму 733 миллиона евро за создание неприемлемых условий труда для велосипедных курьеров. Еврокомиссия возьмет это дело на специальный контроль, сообщает газета Der Standard.

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По данным миланской прокуратуры, расследование было начато после получения жалоб от курьеров. Следователи изучили условия работы 60 тысяч велосипедных посыльных за период с 2017 по 2020 год. С ними незаконно работали как с самозанятыми. При этом оплата производилась в зависимости от количества заказов, не выплачивались праздничные бонусы.

"Мы больше не можем рассматривать курьеров как рабов, настало время видеть в них граждан, нуждающихся в правовой защите", - цитирует AFP главного прокурора Милана Франческо Греко.

Прокуратура потребовала, чтобы с курьерами заключались трудовые договоры, и они больше не считались самозанятыми. Со своей стороны, профсоюзные организации подвергли критике попытки работодателей сэкономить на социальных взносах и передать на аутсорсинг другие расходы и риски. Крупнейший итальянский профсоюз CGIL назвал действия прокуроров "отличной новостью".

Компаниям дали 90 дней на выполнение всех требований. Кроме того, предписано выплатить штрафы на общую сумму около 733 миллионов евро для урегулирования вопросов охраны труда с итальянскими властями. Специалисты не исключают, что эта сумма может увеличиться в связи с другими нарушениями.

В мире Европа Италия

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