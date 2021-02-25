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25.02.2021 23:35
Рубрика: В мире

В Южной Корее стартует всеобщая вакцинация

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Утром в пятницу, 26 февраля, в Южной Корее начинается массовая вакцинация населения от коронавируса. Как надеются эксперты, уже к ноябрю в стране будут привиты около 70 процентов жителей, что позволит создать массовый иммунитет, но, как подчеркивают официальные лица Страны утренней свежести, вряд ли это позволит отказаться от ношения масок и ряда других мер по профилактике COVID-19.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Не будет преувеличением сказать, что Южная Корея этого ждала давно. Страна, по сравнению с подавляющим большинством других государств, достаточно успешно справляется с пандемией коронавируса, но в основном за счет достаточно строгих мер социального дистанцирования, которые корейцы, стоит отдать должное, очень хорошо соблюдают. Соблюдают уже больше года, но все же устали от ограничений. А потому новость, что в пятницу 26 марта с 9 часов утра (3 утра по Москве) в стране начнется вакцинация, была встречена с большими надеждами.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В последние два дня ведущие СМИ Кореи подробно освещали, как грузовики под охраной военных и полиции доставляют в пункты вакцинации по всей стране партии вакцины. Южная Корея пока, к сожалению, не смогла создать собственный препарат, но сумела подписать контракты на закупку сразу четырех видов вакцин от коронавируса - AstraZeneca, Pfizer, Moderna и прививки в рамках глобальной инициативы COVAX. Всего Южная Корея в итоге получит препаратов, которых хватит для вакцинирования 79 миллионов человек, хотя население страны составляет менее 52 миллионов. Сеул не исключил возможности, что поделится запасами с Пхеньяном, на что КНДР, впрочем, никак не отреагировала.

Вся схема вакцинации разбита на четыре этапа, а завтра начнут прививать пока только сотрудников различных медицинских учреждений и людей, которые находятся в домах престарелых. Самой первой поступила вакцина AstraZeneca - именно ею будут вакцинировать завтра, а в субботу в некоторые пункты доставят Pfizer. Дабы не создавать ажиотажа в СМИ, официальные представители минздрава РК подчеркнули, что у них не будет "вакцинированного № 1" - то есть человека, который торжественно будет привит самым первым в рамках этой кампании, а пункты по вакцинации начнут работать одновременно в самых разных уголках страны. С другой стороны, насколько можно судить, репортеры некоторых СМИ готовы стоять с электронными секундомерами и постараются назвать имя того самого "вакцинированного Республики Корея № 1".

Корейцы уже давно торопили свое правительство, требуя как можно скорее начать вакцинацию, с некоторой долей зависти наблюдая, как уже в нескольких десятках стран полным ходом идет кампания прививок. Правда, по мере появления сообщений о некоторых побочных эффектах ряда вакцин, энтузиазма поубавилось. Согласно последним опросам, мнение корейцев разделились: чуть более 45 процентов заявили, что готовы немедленно вакцинироваться, тогда как практически столько же сказали, что хотели бы привиться, но чуть позже, когда получат больше информации и увидят, что все проходит без серьезных побочных эффектов.

Вакцинация будет всеобщей, бесплатной и добровольной, хотя, насколько можно судить по активной рекламно-пропагандистской кампании, правительство Кореи явно хочет убедить привиться всех жителей. Кстати, право на бесплатную вакцину от COVID-19 получат не только граждане Республики Корея, но и все находящиеся в стране иностранцы.

Фото: Charles J. Sharp / wikimedia
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Впрочем, до реально массовой вакцинации придется еще подождать. В пятницу начинается лишь первый этап, в рамках которого будет привито менее миллиона человек. Действительно с размахом корейцы начнут прививаться лишь с третьего квартала, то есть не ранее июля, когда, согласно обнародованному правительством Республики Корея графику, очередь дойдет до более половины населения - граждан в возрасте от 19 до 64 лет, то есть около 33 миллионов человек. Те, кто пропустят свою очередь, получат "второй шанс" в ходе четвертого этапа - примерно с ноября.

Представители минздрава РК заявили о планах создать эффект всеобщего иммунитета примерно к ноябрю этого года, когда вакцинироваться должны около 70 процентов населения страны. Но даже сами чиновники подчеркивают, что вакцинация не отменит необходимости соблюдения базовых правил дистанцирования и профилактики, включая ношение масок.

В мире Восточная Азия Южная Корея Вакцинация от коронавируса

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