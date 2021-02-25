В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома

Дарение - это такая же полноценная сделка, как и купля-продажа недвижимости, напоминают эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Только проводится она безвозмездно.

"Подарить недвижимость - законодательно это значит безвозмездно передать на нее права другому лицу. Но произнесенное на словах обещание подарить квартиру или дом не несет в себе никакой законной силы, никаких правовых последствий. Только подписанный дарителем и одаряемым договор дарения и зарегистрированный на основании него переход права собственности в органе регистрации прав свидетельствует о получении одаряемым такого большого подарка в собственность", - подчеркивают в Кадастровой палате.

Но дарить недвижимость можно только при жизни. Как отмечают эксперты, договор, предусматривающий передачу объекта недвижимости одаряемому после смерти дарителя, ничтожен, и в государственной регистрации перехода права собственности по такому договору будет отказано. Стороны договора дарения могут как состоять в родстве, так и не являться родственниками.

Если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками: супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой, внуками, братьями и сестрами, то никакими налогами переходящая в дар недвижимость не облагается. Если же недвижимость получит в дар не близкий родственник, то по закону он должен будет уплатить подоходный налог в размере 13% от кадастровой стоимости объекта.

Предметом договора дарения может выступать как непосредственно объект недвижимости, принадлежащий дарителю на праве собственности, так и имущественное право, например, право требования по договору участия в долевом строительстве.

Дарить недвижимость можно только от чистого сердца, не требуя ничего взамен. Даритель никакой выгоды от сделки не получает. "Если передача прав на недвижимость по договору дарения происходит под условием встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства, то такой договор не признается дарением, а сделка является притворной", - объясняют в Кадастровой палате.

Исключением являются те случаи, когда договор дарения составлен с обременением и предусматривает, например, право дарителя проживать в подаренном им жилье.

Кто не может подарить свой дом, квартиру, дачу или землю?

Определенным людям нельзя дарить недвижимость. Так, законным представителям малолетних и признанных недееспособными граждан запрещается дарить недвижимость их подопечных.

Гражданам и их родственникам, находящихся на лечении, содержании и воспитании в организациях медицинских, образовательных, оказывающих социальные услуги, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается отчуждение их имущества в дар сотрудникам этих организаций.

Кому нельзя подарить недвижимость?

Не допускается дарение недвижимости лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Коммерческие организации не вправе совершать между собой сделки дарения.

Какие документы нужны для совершения сделки дарения?

Основной документ - договор дарения, по которому даритель безвозмездно передает права на недвижимое имущество одаряемому, который, в свою очередь, согласен принять имущество в дар.

Обязательного удостоверения сделки у нотариуса не требуется, за исключением случаев, когда в дар преподносится доля права в общей долевой собственности.

Договор дарения не требует госрегистрации, если он был заключен после 1 марта 2013 года. Подлежит регистрации только переход права собственности на подаренную недвижимость на основании такого договора.

В случае, если сделка дарения удостоверяется нотариусом, то заявитель может подать документы на регистрацию через него.

Какие документы нужны для регистрации перехода прав собственности?

Для того, чтобы передать в дар недвижимость с соблюдением всех законных норм, потребуется:

заявление о регистрации прав собственности;

документы, подтверждающие личности участников договора;

нотариально удостоверенную доверенность, если третье лицо действует от имени участника договора;

договор дарения;

квитанция об оплате госпошлины (для физических лиц - 2000 руб., если документы подаются в электронном виде - 1400 руб.)

Подать заявление на государственную регистрацию прав можно в МФЦ или в офисы Кадастровой палаты, а также можно воспользоваться электронным сервисом на сайте Росреестра.