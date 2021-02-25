В Роспотребнадзоре рассказали, для кого наиболее опасны домашние клещи

Специалисты Роспотребнадзора напомнили об актуальности проблемы аллергии, количество людей, страдающих которой, растает во всем мире. В сообщении отмечается, что по прогнозам экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году от аллергических заболеваний будет страдать большая часть населения планеты. Доля школьников, реагирующих на один или несколько распространенных аллергенов, достигла 40-50%. Негативное влияние на здоровье человека могут оказывать бытовые аллергены, в частности домашняя пыль.

"Главным продуцентом аллергенов домашней пыли являются клещи семейства Pyroglyphidae, или клещи домашней пыли, на их долю приходится до 98% от общей численности обитающих там клещей. Впервые роль клещей как продуцентов аллергенов в жилище человека была показана в 1964 году, поскольку они создают сильный аллергенный фон в жилище человека", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что аллергенными для человека являются живые и мертвые клещи, а также продукты их жизнедеятельности. "Большая часть аллергенов клещей домашней пыли (главным образом, пищеварительных ферментов клещей) содержится в их экскрементах (фекальных шариках размером 10-40 мкм), которые легко поднимаются в воздух и оседают на слизистых оболочках дыхательных путей человека", - уточняют специалисты ведомства.

В рекомендациях также говорится, какие предметы в жилище человека являются местами обитания клещей домашней пыли. Так, отмечается в сообщении, основным местом обитания для них служит постель, где их численность может достигать максимально 30 тысяч экземпляров на один грамм пыли. Помимо этого клещей обнаруживают на шерстяных и стеганых ватных одеялах, мягких игрушках, постоянно находящихся на постелях детей, в перьевых подушках. "Численность клещей в подушках и одеялах может быть даже выше, чем в матрасе. Клещей также обнаруживают в пыли, собранной с пола около кровати, на мягкой мебели, коврах и так далее, однако численность их там, как правило, значительно ниже, чем в постели", - отмечают специалисты Роспотребнадзора.

В качестве профилактики для снижения численности клещей в ведомстве рекомендуют максимально возможное удаление всех ворсистых поверхностей, на которых может скапливаться пыль в доме (ковры, паласы, пледы, мягкие игрушки, шторы и т.д.); замену перьевых, шерстяных, ватных подушек, одеял, матрасов на таковые с синтетическим наполнителем; использование специальных чехлов на матрасы и подушки, предотвращающие их заселение клещами домашней пыли; смену постельного белья не реже одного раза в неделю и его стирку при температуре воды не ниже 60°С с гипоаллергенными моющими средствами, и другие санитарно-гигиенические меры.

Матрасы и другие вещи, которые сложно постирать, рекомендуется обрабатывать парогенератором, вымораживать или оставлять до 4 часов на солнце.