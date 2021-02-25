Российский рынок наполнен минтаем. Раньше в Китай на переработку уезжало 70% улова. Но сейчас там действуют жесткие ограничения из-за коронавируса. Поэтому рыбакам пришлось снижать вылов и цены на свою продукцию, чтобы продать на российский рынок хотя бы это. Однако в рознице стоимость не падает.

Цены производителей из-за ограничений по экспорту рыбы в последнее время снижаются: цена на минтай упала до 65 рублей за кг против средней цены в 100 рублей за кг. При этом розничные цены в целом по стране показывают рост: в магазинах минтай стоит 140-150 рублей за кг. Сейчас оптовые цены не оказывают прямого влияния на розницу, признал глава Росрыболовства Илья Шестаков на пресс-конференции в ТАСС.

При этом для рыбаков по-прежнему складывается непростая ситуация с реализацией продукции. Китай принимает российскую рыбу пока в очень ограниченном количестве. Два китайских порта ведут работу по перевалке рыбной продукции, но только контейнерами. Пропускная способность этих портов в связи с ограничениями из-за коронавируса заметно снизилась.

По словам Шестакова, сейчас основным пунктом перевалки российской рыбы является порт Пусан в Южной Корее, через который идет "достаточно большое количество рыбной продукции для хранения и дальнейшего транзита в Китай". Но в Росрыболовстве не теряют надежды, что пропускная способность грузов в Китай будет увеличена в разы.

Однако, по словам Шестакова, ситуацию с хранением и сбытом рыбы нельзя назвать патовой. Часть улова удалось направить с холодильников Дальнего Востока в центр страны и переработать на заводах, построенных в рамках программы инвестиционных квот.

Цены на минтай от производителя упали на 35%, а в рознице выросли на 2,3%. Рыбакам некуда девать улов. А до магазина он доезжает через посредников

"Мы думали, что ко 2 марта, возможно, не будет хватать мощностей для хранения рыбной продукции и придется останавливать промысел. Но сейчас ситуация выравнивается", - пояснил глава Росрыболовства. По этой причине, в том числе решено отказаться от идеи рыбных интервенций - закупить часть продукции в госфонд, чтобы поддержать уровень цен.

"Мы бы рассматривали этот механизм, если бы была какая-то критическая ситуация, было бы затоваривание продукции, невозможность ее реализации и хранения. Но сейчас такой критической ситуации нет", - считает Шестаков.

По его словам, есть запас холодильных мощностей на Дальнем Востоке - около 80% (на 120 тыс. тонн) свободно. Помимо этого, можно загрузить транспортные суда - это еще около 90 тысяч тонн. А снижение объемов добычи удастся нагнать в осеннюю путину.

Однако перерабатывающих мощностей в России не хватает. Сейчас в рамках программы инвестквот заявлено новых проектов перерабатывающих заводов на 530 тысяч тонн. Но нужно почти в два раза больше. Поэтому сейчас обсуждается вопрос увеличения объемов квот, выделяемых на инвестиционные цели. Стратегическая задача - вообще уйти от сырьевого экспорта и направлять за рубеж уже переработанную продукцию. Это открывает возможности поставок на новые рынки - прежде всего в Евросоюз и на Ближний Восток, считает Шестаков.