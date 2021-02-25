"Российская газета" публикует новый закон, вводящий штрафы за нарушение порядка деятельности некоммерческих организаций (НКО) и физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

Согласно законодательной норме, за распространение информации об иноагенте без специальной метки физлица могут быть наказаны штрафом в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения. Видимо, речь идет о компьютере, мобильном телефоне или планшете. Должностные лица за то же нарушение получат штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей (также с конфискацией). Юрлица выплатят штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Если физлица-иноагенты не предоставят в уполномоченный орган сведения о себе или сделают это несвоевременно, штраф им выпишут в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Если не был указан статус, то штраф может составить от 10 до 30 тысяч рублей опять же с возможной конфискацией "предмета административного правонарушения".

Взыскание также вводится для самих НКО-иноагентов. В случае если они распространяют материалы без специальной метки, должностных лиц оштрафуют на 100-300 тысяч рублей, юрлиц - на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Допускается и конфискация. Изменения подразумевают и штрафные санкции за грубое нарушение правил работы СМИ-иноагентом. За это нарушение юрлица могут получить штраф в размере до 5 млн рублей.