Перевозчикам запретили высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров, а льготников обязали предъявлять необходимые документы проверяющим. Новые нормы вступят в силу 7 марта 2021 года. Изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта публикует "Российская газета".

Высаживать безбилетных детей без взрослых теперь запрещено уставом автотранспорта. Правда, нужно еще внести изменения в КоАП, так какответственность за такие действия пока не прописана. Раньше в подобных случаях приходилось применять статью УК "Оставление в опасности", но она чаще всего могла "работать" только зимой. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

"До принятия нового закона наблюдались пробелы в правовом регулировании отношений в области ответственности за безбилетный проезд, перевозку багажа и провоз ручной клади", - пояснили "РГ" в Минтрансе. Теперь перевозчики не имеют права высаживать безбилетных пассажиров, не достигших 16 лет, если они едут без взрослых. Если ребенок едет вместе со взрослым, высадят обоих. Кроме того, несовершеннолетнего пассажира без билета могут не пустить в автобус. Правила действуют и для городского транспорта, и для междугороднего.

Кроме того, льготники должны иметь при себе документы, подтверждающие право на льготу и предъявлять их контролерам. Если нужных документов не окажется, придется оплатить проезд. Также льготник без документов может сойти на ближайшей остановке, но за ту часть маршрута, которую он проехал, все равно придется заплатить.

Также вводится контроль за наличием билетов, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади, как и ответственность за их отсутствие. Возможность контроля проездных документов, конечно, была раньше, но существовали правовые коллизии, отметили в Минтрансе. В 63 регионах административная ответственность за безбилетный проезд установлена региональным законодательством, а это противоречило федеральному законодательству. В 22 регионах ответственность за безбилетный проезд вообще не установлена. Новые правила едины для всех.

Контролеры получили право проверять не только документы на льготный проезд, но и удостоверяющие личность

Утверждать порядок контроля за оплатой проезда и подтверждения права бесплатного или льготного проезда на регулярных маршрутах будут региональные власти. Они же будут устанавливать ответственность. На межрегиональных маршрутах, кроме смежных, устанавливать правила будет правительство России. Кроме того, контролеры получили право проверять документы, удостоверяющие личность пассажира, например, если он едет по именному билету.

По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, пока для безбилетных пассажиров предусмотрены наказания только на междугородних рейсах. Нет наказаний и для перевозчиков за высадку детей. Эти вопросы предстоит решить.