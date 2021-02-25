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В Россию пришел новый смартфон Samsung дешевле 9000 рублей. Он подойдет не всем

Текст:   Антон Благовещенский
25.02.2021,  
15:04
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung объявила о старте продаж на российском рынке смартфона начального уровня Galaxy A02. Он оснащен экраном 6,5 дюйма с разрешением HD+ и большим аккумулятором на 5000 мАч.

Galaxy A02. Фото: Samsung

Двойная камера состоит из основного 13 Мп и макромодуля, разрешение фронталки - 5 Мп. Объем памяти нельзя назвать достаточным для современного девайса - он составляет 2/32 Гб. Последний можно расширить с помощью карт microSD емкостью до 1 Тб.

Зарядка осуществляется через порт Micro USB, имеется разъем для наушников, а вот модуль NFC не предусмотрен. Из плюсов можно отметить три года "больших" обновлений Android плюс дополнительный год рассылки апдейтов безопасности.

Samsung будет обновлять даже старые смартфоны. Полный список моделей

При стоимости 8990 рублей Samsung Galaxy A02 выглядит не самым привлекательным устройством на рынке. С ним будет очень успешно конкурировать Redmi 9C NFC - с поддержкой бесконтактных платежей, сканером отпечатков пальцев (у новинки Samsung его нет) и встроенным FM-радио. Стоимость Redmi 9C NFC - 9490 рублей за версию 2/32 Гб.

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