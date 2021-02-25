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25.02.2021 07:55
Рубрика: В мире

В Сан-Паулу ограничат передвижение людей по ночам

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
В штате Сан-Паулу в пятницу вступают в силу ограничения на передвижение людей в ночное время. Новые меры вводятся на фоне рекордной заполняемости больниц штата заболевшими коронавирусом. Однако они предусматривают усиление проверок, а не введение полноценного комендантского часа, который действует в ряде других регионов Бразилии.

Новые ограничения жители штата Сан-Паулу ожидали последние несколько дней. Говорили даже о введении комендантского часа, или локдауна. Но губернатор региона Жуау Дория решил пока не торопиться со столь жесткими мерами, и ввел вместо комендантского "ограничительный час", который будет действовать с 26 февраля до 14 марта.

Фото: REUTERS
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"Учитывая тот факт, что мы достигли рекордного числа госпитализированных с COVID-19 в больницах штата, правительство Сан-Паулу, следуя рекомендациям Центра чрезвычайных ситуаций, вводит ограничения на передвижение людей с 23.00 до 5.00 по всему штату", - рассказал Дория на пресс-конференции в среду.

Согласно данным Центра чрезвычайных ситуаций штата, в палатах интенсивной терапии, выделенных в больницах для лечения заболевших COVID-19, в настоящее время находятся около 6,7 тысячи человек - самый высокий показатель с начала пандемии.

Правда, новые меры не предусматривают каких-либо серьезных изменений по сравнению с уже действующими. Они скорее направлены на борьбу с так называемыми тайными вечеринками. Две ближайшие недели на улицы городов штата, включая и сам Сан-Паулу, ночью будут выходить усиленные наряды полиции, санитарных служб и прочих органов власти.

"Мы подойдем к водителю и объясним, что он не может кататься (в это время - прим. "РГ"), расскажем о рисках, которым он себя подвергает. Его сориентируют проследовать домой, и предупредят, что если его поймают во второй раз, то оштрафуют", - рассказала технический директор Службы по санитарному надзору штата Сан-Палу Мария Кристина Межид, добавив, что штраф за повторное столкновение с проверяющими может составить 525 реалов - порядка 100 долларов. Она подчеркнула, что тех, кто возвращается с работы, проверяющие трогать не будут.

Фото: AP Photo/Felipe Dana
В Бразилии опасаются всплеска заболеваемости COVID-19 после недели карнавала

Ситуация с коронавирусом в Бразилии остается сложной. Несмотря на постоянно возникающие трудности с вакцинацией, первую дозу уже получили свыше шести миллионов бразильцев. Однако пока этот факт никак не отражается на возможностях страны сдерживать распространение вируса.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 24 февраля, за минувшие сутки в стране выявлено 66,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 1428 человек погибли. За год с момента выявления первого случая заражения SARS-CoV-2 на территории Бразилии этот вирус был обнаружен у 10,3 миллиона человек, а количество погибших вплотную подошло к отметке в 250 тысяч.

Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Амазонас, где в начале года произошел коллапс системы здравоохранения. Там с середины января действует комендантский час. В период с 19.00 до 6.00 следующего дня на улицу можно выходить только в случае острой необходимости.

Похожие меры, хоть и захватывают только ночное время, действуют в штатах Акри, Мату-Гросу-ду-Сул и Парана. В минувшую пятницу комендантский час введен в штате Баия, а со среды такая же мера начала действовать в штате Параиба.

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