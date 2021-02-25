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25.02.2021 20:28
Рубрика: В мире

В США возник дефицит лабораторных обезьян для испытания вакцин от COVID

Текст: Екатерина Забродина
Яванская макака. Фото: Charles J. Sharp / wikimedia Яванская макака. Фото: Charles J. Sharp / wikimedia
Яванская макака. Фото: Charles J. Sharp / wikimedia

Соединенные Штаты внезапно столкнулись с острым дефицитом лабораторных обезьян, которые нужны фармацевтическим компаниям для испытаний вакцин от коронавируса. Как пишет The New York Times, причиной кризиса стал весьма необдуманный запрет на импорт диких животных из Китая, который прежде снабжал американских ученых подопытными макаками. При этом собственных зоорезервов в США, как выяснилось, нет.

Фото: Neuralink / AFP
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Издание ссылается на Марка Льюиса, исполнительного директора компании Bioqual, которая отвечала за поставки обезьян таким гигантам, как Moderna и Johnson & Johnson. Он признает, что нешуточная конкуренция развернулась между дюжиной поставщиков, в итоге его фирма потерпела поражение, "поскольку не смогла обеспечить заказчиков животными в установленные сроки". Цена на обезьян подскочила до 10 тысяч долларов за каждую.

Нынешний дефицит породил разговоры о создании стратегического "обезьяньего резерва" - подобно запасам зерна или нефти. Сейчас в Соединенных Штатах осталось всего 25 000 лабораторных обезьян в семи центрах приматов. От 600 до 800 из них уже послужили науке для разработки вакцины от коронавируса. Но ситуация усугубляется тем, что мутировавшие штаммы "короны" рискуют сделать созданные партии устаревшими, поэтому ученые спешат найти новые источники поставок. В частности, они зондируют почву в Юго-Восточной Азии, а также на Маврикии - крошечном островном государстве на юго-востоке Африке. Но приходится признать, что пока ни одна страна не может восполнить то, что ранее шло из Китая. До пандемии КНР обеспечивала более 60 процентов из 33 818 приматов - в основном "яванских макак", завезенных в США в 2019 году. Такие данные приводит Центр по контролю и профилактике заболеваний. У этих приматов более 90 процентов ДНК совпадает с человеческой, поэтому они идеальны и незаменимы для научного тестирования лекарств. Хотя такой препарат, как дексаметазон - стероид, которым лечили теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа, тестировался на хомяках, отмечает издание.

Кстати, до 1978 основным поставщиком обезьян в США выступала Индия. Однако экспорт прекратился после утечек в прессе о том, что животные используются в опытах военного назначения.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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