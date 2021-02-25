Новости

ФАС может оштрафовать "Совкомбанк" из-за рекламы кредитной карты 14:08
Президент Эстонии потребовала во всех школах вести обучение на эстонском 14:03
В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины "Спутник Лайт" 13:55
В Москве из-за оттепели началась массовая уборка крыш 13:48
Руководителей банка задержали по подозрению в растрате более миллиарда рублей 13:47
В Тюмени мошенник сдал чужую машину на металлолом 13:42
В Подмосковье вводят талоны на строительный мусор 13:39
Москалькова предложила хранить видеозаписи из колоний на внешних серверах 13:37
Песков назвал Бернса сбалансированным американцем 13:37
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов 13:31
Песков не знает мнения Путина по памятнику на Лубянке 13:25
Правительство выделит почти 8 млрд рублей на программу поддержки бизнеса 13:08
Кто получит золотую медаль и аттестат с отличием в 2021 году 13:00
Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими 12:59
В многоэтажке Симферополя женщина с детьми отравились угарным газом 12:57
Российские лыжники без потерь преодолели квалификацию в спринте на ЧМ 12:56
Полиция вернула москвичу потерянные в магазине 120 тысяч рублей 12:54
В Таджикистане пройдут четыре учения стран ОДКБ 12:52
Михаилу Меню продлили меру пресечения 12:51
Финляндия введет строгий локдаун на три недели с 8 марта 12:39
Промес прошел медосмотр в "Спартаке" 12:33
Банк России выявил рекордное число фальшивых монет в 2020 году 12:26
В Северной Осетии обнаружили тонны поддельного алкоголя 12:23
Оперштаб: Еще 2092 пациента вылечились от коронавируса в Москве 12:21
Видео: Ниагарский водопад покрылся льдом 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 12:52
Рубрика: Власть

В Таджикистане пройдут четыре учения стран ОДКБ

Текст: Тимофей Борисов

В этом году страны-члены Организация договора о коллективной безопасности проведут четыре совместных учения на территории Таджикистана. Это связано с опасностями на границе с Афганистаном. Об этом 25 февраля на пресс-конференции сообщил журналистам начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.

В Адыгее в ходе учений провели танковую дуэль

Для генерала это первое подобное выступление в таком формате. До этого все выступления Анатолия Сидорова были известны только по протоколам его речей на мероприятиях ОДКБ.

Начальник штаба организации также рассказал, с чем связаны сразу четыре запланированных учения в Таджикистане. По его словам, усиленное внимание к этой территории диктует скопившиеся в приграничье силы террористических организаций - Талибана и ИГ (организации запрещены на территории России).

"В ходе учений группировка коллективных сил будет отрабатывать задачи по предотвращению попыток проникновения на территорию государств - членов ОДКБ боевиков международных террористических организаций. Численность отрядов группировки "Талибан" в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах насчитывает около 15 тысяч человек. А общая численность группировки составляет до 70 тысяч человек". - сообщил Анатолий Сидоров на пресс-конференции в Центре кризисного реагирования ОДКБ.

Согласно плану на территории Таджикистана пройдут оперативно-стратегическое учение "Боевое братство 2021", специальное учение с силами разведки "Поиск-2021", учения с силами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021".

Кроме этого, в 2021 году организация проведет совместную деловую игру под руководством генерального секретаря ОДКБ.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Таджикистан Международные организации ОДКБ

Главное сегодня

Правительство снизило предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V"
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пашинян: Армении нужен разговор, а не конфронтация
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"