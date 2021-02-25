Поправки в Уголовный кодекс расширили понятие "должностное лицо". Это значит, что теперь увеличится число ответственных руководителей, потенциально попадающих под статью "злоупотребление полномочиями".

Соответствующий закон публикует "Российская газета". Теперь официально должностными лицами будут считаться руководители любых компаний, подконтрольных государству, даже дочерних структур госкорпораций. Это значит, что их смогут судить за злоупотребление полномочиями по тем же статьям, что и чиновников.

Напомним, руководители обычных коммерческих компаний в случае злоупотреблений несут ответственность по другим нормам УК. До сих пор менеджеры различных дочерних компаний госкорпораций или подконтрольных государству акционерных обществ формально были бизнесменами. Отсюда возникали проблемы. Для возбуждения уголовных дел в отношении данных лиц за какие-то должностные преступления необходимы заявления потерпевших, то есть материнских структур. Допустим, начальник небольшой фирмочки при госкорпорации проворовался. Часто это чей-то сын, зять, племянник и т.п. Ну как не порадеть родному человечку? Просто рука не поднимется написать на него заявление. Да и в целом, как отмечают эксперты, корпорации, точнее, их высокие руководители, подчас не заинтересованы в широкой огласке происшествий.

Теперь же менеджеры "дочек" будут проходить по чиновничьим статьям, и правоохранители смогут самостоятельно заводить дела.