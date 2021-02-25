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25.02.2021 12:50
Рубрика: Общество

Вирусолог объяснил, почему маски сохранятся после окончания пандемии COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, хотя вирус COVID-19 и продолжит распространяться в 2021 году, но в начале 2022 года эпидемия закончится.

- Думаю, в 2022-м году мы будем считать, что пандемия закончена, хоть это и не значит, что случаев заболевания ковидом не будет вообще, - прокомментировал KP.RU прогноз ВОЗ доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

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Вирусолог отметил, что основной задачей медиков станет вакцинация, и тем не менее останутся защитные маски и социальное дистанцирование.

А появляющиеся новые мутации вируса будут купированы с помощью адаптации вакцин. Хотя потребуется определенное время для налаживания массового производства новых препаратов.

При этом привитым от COVID-19 людям все же потребуется соблюдать ряд противоэпидемических правил.

- Активным распространителем вируса вакцинированный человек быть не может, потому что в его организме вирус вряд ли будет приживаться, но заражение вакцинированного не исключается и вероятность, что он может передать вирус, тоже есть, - считает профессор.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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