Вирусолог объяснил, почему маски сохранятся после окончания пандемии COVID-19

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, хотя вирус COVID-19 и продолжит распространяться в 2021 году, но в начале 2022 года эпидемия закончится.

- Думаю, в 2022-м году мы будем считать, что пандемия закончена, хоть это и не значит, что случаев заболевания ковидом не будет вообще, - прокомментировал KP.RU прогноз ВОЗ доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Вирусолог отметил, что основной задачей медиков станет вакцинация, и тем не менее останутся защитные маски и социальное дистанцирование.

А появляющиеся новые мутации вируса будут купированы с помощью адаптации вакцин. Хотя потребуется определенное время для налаживания массового производства новых препаратов.

При этом привитым от COVID-19 людям все же потребуется соблюдать ряд противоэпидемических правил.

- Активным распространителем вируса вакцинированный человек быть не может, потому что в его организме вирус вряд ли будет приживаться, но заражение вакцинированного не исключается и вероятность, что он может передать вирус, тоже есть, - считает профессор.