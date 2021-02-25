Владельца "Корчмы Тарас Бульба" объявили в межгосударственный розыск

Пресненский суд Москвы в четверг, 25 февраля, рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. По ее словам, Белойван обвиняется по ч.2 ст. 199.2 УК РФ - то есть в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

В июле 2019 года Басманный суд приговорил Белойвана к двум годам колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 650 млн рублей.

Во время следствия владелец "Корчмы" полностью признал вину и его дело рассматривалось в особом порядке. Позже Мосгорсуд смягчил приговор Басманного суда на 3 месяца.

А уже в ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы по ходатайству администрации СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.

В суде Белойван обещал, что обязательно погасит долг по частям. Но после освобождения из-под стражи он фактически скрылся от следствия. После чего в феврале 2020 года Главное следственное управление СК по Москве возбудило в отношении бизнесмена новое дело.