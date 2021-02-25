Владимир Путин обсудил законодательное оформление семейного бизнеса

Тему семейного бизнеса Сергей Катырин считает спецпроектом. "Мы уже провели три всероссийских форума семейных бизнесов, съезжались семейные компании со всей страны. Сейчас мы работаем с правительством над тем, чтобы все-таки это как-то в законодательную форму облечь", - сообщил он.

"Вы знаете, предложение депутатов Госдумы тоже есть на этот счет", - сказал президент. "В этом плане мы с ними совпадаем", - ответил собеседник и добавил, что, видимо, многие парламентарии почерпнули информацию о семейном бизнесе из устроенной ТПП презентации в Госдуме. "Мы свозили компании, представляли там ряд компаний с выставкой того, что они делают, - фотовыставкой, конечно, к сожалению, вживую все не представишь", - рассказал Катырин. Предприниматели встречались с депутатами, шло обсуждение - но это было еще в доковидное время, заметил он.

Глава ТПП предложил сделать такие встречи регулярными и сообщил, что на семейные форумы ходят и депутаты, и чиновники - так, недавно принял участие первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Надеюсь, что он для себя многие интересные вещи из того, что рассказывали семейные компании, вынес. И мы надеемся на то, что он нам будет помогать дальше продвигать этот проект", - подчеркнул он. "Хотели бы его облечь в законодательную форму, чтобы понятие семейного бизнеса было и все остальные вещи, которые касаются этого", - заявил Катырин.

Владимир Путин отметил, что идет подготовка к съезду Торгово-промышленной палаты. Для участников это большое событие - происходит раз в пять лет. Сергей Катырин рассказал, над чем работает палата. Первое - это максимальное приближение к предпринимателям. "Мы сейчас представлены более чем в 330 городах и муниципальных образованиях", - заметил он. Второе направление - законотворчество. "Мы в год сопровождаем более 100 законопроектов, даем заключения по порядка 70 законам, где-то порядка 15 законов мы готовим своих", - заявил Катырин. Пожелания собирают от предпринимателей со всей страны.

Идет работа с регионами по привлечению инвестиций. В Москве, в Торгово-промышленной палате, проходят презентации. Через региональную сеть ТПП также отбирает инвестпроекты, дорабатывает и представляет в Фонд развития промышленности. Большинство получает поддержку, сообщил глава ТПП.

Благодаря "Бизнес-барометру" - анонимному опросу предпринимателей - получали обратную связь по принимаемым властями мерам

Катырин рассказал о развитии третейского судопроизводства. Международный коммерческий арбитражный суд в год рассматривает дел больше, чем стокгольмский и лондонский суды. Треть судей - зарубежные партнеры. Суд очень авторитетный, в него приходят и нерезиденты из других стран. "Работая над вашим поручением, мы начали развивать сеть региональных филиалов и представительств, с тем чтобы шагнуть туда и дать возможность тоже максимально приблизить к предпринимателям", - заявил докладчик.

Испытанием стала работа в пандемию. "Через нас прошло 120 тысяч предпринимателей, которых мы консультировали по всем вопросам, по которым могли рассказать", - заметил Катырин. Был вал обращений за документами об обстоятельствах непреодолимой силы, о форс-мажоре - 80 тысяч. Документы палата выдавала бесплатно, хотя, конечно, "приходилось содержать армию юристов", продолжил глава ТПП. Для работы с международными обращениями пришлось даже дополнительно нанимать сотрудников.

"И мы, естественно, очень плотно работали в этот период с правительством. Мы внесли три пакета предложений, когда формировались различные нормативные акты", - заявил докладчик. Катырин отметил, что ни разу не поступал отказ от участия в вебинарах с предпринимателями со стороны служб, министерств и ведомств. "Мы старались сразу, прямо как только появлялись какие-то решения правительства, тут же организовать разъяснение, тут же дать возможность предпринимателям задавать вопросы, получать ответы", - пояснил он.

Благодаря "Бизнес-барометру" - анонимному опросу предпринимателей, получали обратную связь по принимаемым мерам, которая сразу шла в министерства, ведомства, Госдуму, рассказал Катырин. "То есть вы помогли не только предпринимателям лучше понять и давали им возможность воспользоваться эффективно мерами поддержки, но и помогали правительству получить обратную реакцию от предпринимательского сообщества", - заметил Путин. "Это была наша задача", - подтвердил собеседник.