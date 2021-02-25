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25.02.2021 21:49
Рубрика: Власть

Фамильное дело

Владимир Путин обсудил законодательное оформление семейного бизнеса
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Торгово-промышленная палата помогла предпринимателям эффективнее воспользоваться мерами поддержки в пандемию, а правительству - получить обратную реакцию. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ТПП Сергеем Катыриным в Кремле. Также обсуждалась работа по законодательному оформлению семейного бизнеса.
Сергей Катырин рассказал Владимиру Путину о работе палаты с бизнесом в условиях COVID. Фото: РИА Новости Сергей Катырин рассказал Владимиру Путину о работе палаты с бизнесом в условиях COVID. Фото: РИА Новости
Сергей Катырин рассказал Владимиру Путину о работе палаты с бизнесом в условиях COVID. Фото: РИА Новости

Тему семейного бизнеса Сергей Катырин считает спецпроектом. "Мы уже провели три всероссийских форума семейных бизнесов, съезжались семейные компании со всей страны. Сейчас мы работаем с правительством над тем, чтобы все-таки это как-то в законодательную форму облечь", - сообщил он.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Вы знаете, предложение депутатов Госдумы тоже есть на этот счет", - сказал президент. "В этом плане мы с ними совпадаем", - ответил собеседник и добавил, что, видимо, многие парламентарии почерпнули информацию о семейном бизнесе из устроенной ТПП презентации в Госдуме. "Мы свозили компании, представляли там ряд компаний с выставкой того, что они делают, - фотовыставкой, конечно, к сожалению, вживую все не представишь", - рассказал Катырин. Предприниматели встречались с депутатами, шло обсуждение - но это было еще в доковидное время, заметил он.

Глава ТПП предложил сделать такие встречи регулярными и сообщил, что на семейные форумы ходят и депутаты, и чиновники - так, недавно принял участие первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Надеюсь, что он для себя многие интересные вещи из того, что рассказывали семейные компании, вынес. И мы надеемся на то, что он нам будет помогать дальше продвигать этот проект", - подчеркнул он. "Хотели бы его облечь в законодательную форму, чтобы понятие семейного бизнеса было и все остальные вещи, которые касаются этого", - заявил Катырин.

Владимир Путин отметил, что идет подготовка к съезду Торгово-промышленной палаты. Для участников это большое событие - происходит раз в пять лет. Сергей Катырин рассказал, над чем работает палата. Первое - это максимальное приближение к предпринимателям. "Мы сейчас представлены более чем в 330 городах и муниципальных образованиях", - заметил он. Второе направление - законотворчество. "Мы в год сопровождаем более 100 законопроектов, даем заключения по порядка 70 законам, где-то порядка 15 законов мы готовим своих", - заявил Катырин. Пожелания собирают от предпринимателей со всей страны.

Идет работа с регионами по привлечению инвестиций. В Москве, в Торгово-промышленной палате, проходят презентации. Через региональную сеть ТПП также отбирает инвестпроекты, дорабатывает и представляет в Фонд развития промышленности. Большинство получает поддержку, сообщил глава ТПП.

Благодаря "Бизнес-барометру" - анонимному опросу предпринимателей - получали обратную связь по принимаемым властями мерам

Катырин рассказал о развитии третейского судопроизводства. Международный коммерческий арбитражный суд в год рассматривает дел больше, чем стокгольмский и лондонский суды. Треть судей - зарубежные партнеры. Суд очень авторитетный, в него приходят и нерезиденты из других стран. "Работая над вашим поручением, мы начали развивать сеть региональных филиалов и представительств, с тем чтобы шагнуть туда и дать возможность тоже максимально приблизить к предпринимателям", - заявил докладчик.

Испытанием стала работа в пандемию. "Через нас прошло 120 тысяч предпринимателей, которых мы консультировали по всем вопросам, по которым могли рассказать", - заметил Катырин. Был вал обращений за документами об обстоятельствах непреодолимой силы, о форс-мажоре - 80 тысяч. Документы палата выдавала бесплатно, хотя, конечно, "приходилось содержать армию юристов", продолжил глава ТПП. Для работы с международными обращениями пришлось даже дополнительно нанимать сотрудников.

Фото: РИА Новости
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"И мы, естественно, очень плотно работали в этот период с правительством. Мы внесли три пакета предложений, когда формировались различные нормативные акты", - заявил докладчик. Катырин отметил, что ни разу не поступал отказ от участия в вебинарах с предпринимателями со стороны служб, министерств и ведомств. "Мы старались сразу, прямо как только появлялись какие-то решения правительства, тут же организовать разъяснение, тут же дать возможность предпринимателям задавать вопросы, получать ответы", - пояснил он.

Благодаря "Бизнес-барометру" - анонимному опросу предпринимателей, получали обратную связь по принимаемым мерам, которая сразу шла в министерства, ведомства, Госдуму, рассказал Катырин. "То есть вы помогли не только предпринимателям лучше понять и давали им возможность воспользоваться эффективно мерами поддержки, но и помогали правительству получить обратную реакцию от предпринимательского сообщества", - заметил Путин. "Это была наша задача", - подтвердил собеседник.

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