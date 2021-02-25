Володин: Выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США

Президентские выборы в Киргизии прошли открыто и легитимно, к ним есть доверие - в отличие от кампании в США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с первым официальным визитом.

"Наши наблюдатели принимали участие в выборах, - рассказал российский спикер, которого цитирует пресс-служба ГД. - По итогам все пришли к мнению, что их конкурентность, открытость и легитимность были на высоком уровне… Выборы в Киргизии прошли более открыто, чем в США".

В Штатах, напомнил Володин, "всегда предлагали учиться у них". "Теперь им надо поучиться у вас, - обратился он к собеседнику. - В отличие от США к выборам в Киргизии есть доверие".

Спикер ГД также поздравил Жапарова с избранием и выразил надежду, что его визит позволит задать новый импульс к развитию межгосударственных отношений, в том числе между парламентами двух стран. "Россия и Киргизия являются стратегическими партнерами, - подчеркнул Володин, - поэтому для нас очень важно, чтобы парламенты делали все для развития и укрепления наших связей, чтобы диалог шел как в форматах ОДКБ, СНГ и ЕврАзЭС, так и в рамках профильных комитетов".

В ходе встречи он выделил и такой аспект в отношениях двух стран, как официальный статус русского языка в Киргизии. "Это новые возможности для граждан Киргизии, - объяснил Володин. - Мы приняли решение, которое позволяет представителям стран, в которых русский язык является языком официального общения, получить ряд льгот. Например, им не нужно переучиваться на права".

"Никто не ждет граждан наших стран в Европе, нет там возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Кыргызстана здесь, в нашей стране", - добавил спикер.

Председатель Госдумы сообщил, что в конце марта планируется его встреча с главой парламента республики Талантом Мамытовым в рамках работы Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заседание которого пройдет в Душанбе. "Мы обсудим отношения парламентов наших стран, а также вопросы гармонизации законодательства совместно с государствами - участниками ОДКБ", - сообщил Володин.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, Киргизская Республика намерена углублять евразийскую интеграцию и развивать сотрудничество в рамках СНГ, а также ЕАЭС и ОДКБ.

"Кыргызстан высоко ценит оказываемую Россией практическую помощь с момента присоединения и участия в ЕАЭС, - сказал он. - С момента обретения независимости Кыргызстаном Россия всегда оставалась главным партнером и ключевым союзником".

Особую признательность российской стороне он выразил "за бесценную поддержку в сложный для нашей страны период, связанный с пандемией".

"Россия регулярно предоставляла нам гуманитарную помощь в виде медицинских препаратов и оборудования, - сказал президент республики. - Неоднократно направляла свои бригады медицинских работников в пик пандемии. Помогала с возвращением наших граждан на родину, были облегчены правила пребывания наших граждан в России".

Жапаров, кроме того, отметил важность сотрудничества киргизских и российских парламентариев в сфере обеспечения безопасности.