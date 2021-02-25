Володин: Выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США

Новости

ФАС может оштрафовать "Совкомбанк" из-за рекламы кредитной карты 14:08
Президент Эстонии потребовала во всех школах вести обучение на эстонском 14:03
В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины "Спутник Лайт" 13:55
В Москве из-за оттепели началась массовая уборка крыш 13:48
Руководителей банка задержали по подозрению в растрате более миллиарда рублей 13:47
В Тюмени мошенник сдал чужую машину на металлолом 13:42
В Подмосковье вводят талоны на строительный мусор 13:39
Москалькова предложила хранить видеозаписи из колоний на внешних серверах 13:37
Песков назвал Бернса сбалансированным американцем 13:37
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов 13:31
Песков не знает мнения Путина по памятнику на Лубянке 13:25
Правительство выделит почти 8 млрд рублей на программу поддержки бизнеса 13:08
Кто получит золотую медаль и аттестат с отличием в 2021 году 13:00
Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими 12:59
В многоэтажке Симферополя женщина с детьми отравились угарным газом 12:57
Российские лыжники без потерь преодолели квалификацию в спринте на ЧМ 12:56
Полиция вернула москвичу потерянные в магазине 120 тысяч рублей 12:54
В Таджикистане пройдут четыре учения стран ОДКБ 12:52
Михаилу Меню продлили меру пресечения 12:51
Финляндия введет строгий локдаун на три недели с 8 марта 12:39
Промес прошел медосмотр в "Спартаке" 12:33
Банк России выявил рекордное число фальшивых монет в 2020 году 12:26
В Северной Осетии обнаружили тонны поддельного алкоголя 12:23
Оперштаб: Еще 2092 пациента вылечились от коронавируса в Москве 12:21
Видео: Ниагарский водопад покрылся льдом 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 12:47
Рубрика: Власть

Володин: Выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США

Текст: Татьяна Замахина
Президентские выборы в Киргизии прошли открыто и легитимно, к ним есть доверие - в отличие от кампании в США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с первым официальным визитом.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"Наши наблюдатели принимали участие в выборах, - рассказал российский спикер, которого цитирует пресс-служба ГД. - По итогам все пришли к мнению, что их конкурентность, открытость и легитимность были на высоком уровне… Выборы в Киргизии прошли более открыто, чем в США".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Лидеры России и Киргизии обсудили борьбу с COVID-19 и статус русского языка

В Штатах, напомнил Володин, "всегда предлагали учиться у них". "Теперь им надо поучиться у вас, - обратился он к собеседнику. - В отличие от США к выборам в Киргизии есть доверие".

Спикер ГД также поздравил Жапарова с избранием и выразил надежду, что его визит позволит задать новый импульс к развитию межгосударственных отношений, в том числе между парламентами двух стран. "Россия и Киргизия являются стратегическими партнерами, - подчеркнул Володин, - поэтому для нас очень важно, чтобы парламенты делали все для развития и укрепления наших связей, чтобы диалог шел как в форматах ОДКБ, СНГ и ЕврАзЭС, так и в рамках профильных комитетов".

В ходе встречи он выделил и такой аспект в отношениях двух стран, как официальный статус русского языка в Киргизии. "Это новые возможности для граждан Киргизии, - объяснил Володин. - Мы приняли решение, которое позволяет представителям стран, в которых русский язык является языком официального общения, получить ряд льгот. Например, им не нужно переучиваться на права".

"Никто не ждет граждан наших стран в Европе, нет там возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Кыргызстана здесь, в нашей стране", - добавил спикер.

Председатель Госдумы сообщил, что в конце марта планируется его встреча с главой парламента республики Талантом Мамытовым в рамках работы Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заседание которого пройдет в Душанбе. "Мы обсудим отношения парламентов наших стран, а также вопросы гармонизации законодательства совместно с государствами - участниками ОДКБ", - сообщил Володин.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, Киргизская Республика намерена углублять евразийскую интеграцию и развивать сотрудничество в рамках СНГ, а также ЕАЭС и ОДКБ.

Фото: Пресс-служба президента КР
Граждан Киргизии пригласили обсудить проект главного документа страны

"Кыргызстан высоко ценит оказываемую Россией практическую помощь с момента присоединения и участия в ЕАЭС, - сказал он. - С момента обретения независимости Кыргызстаном Россия всегда оставалась главным партнером и ключевым союзником".

Особую признательность российской стороне он выразил "за бесценную поддержку в сложный для нашей страны период, связанный с пандемией".

"Россия регулярно предоставляла нам гуманитарную помощь в виде медицинских препаратов и оборудования, - сказал президент республики. - Неоднократно направляла свои бригады медицинских работников в пик пандемии. Помогала с возвращением наших граждан на родину, были облегчены правила пребывания наших граждан в России".

Жапаров, кроме того, отметил важность сотрудничества киргизских и российских парламентариев в сфере обеспечения безопасности.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Правительство снизило предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V"
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пашинян: Армении нужен разговор, а не конфронтация
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"