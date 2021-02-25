ВОЗ выступила против ковид-паспортов для путешественников

Люди, сделавшие прививку от коронавируса, не должны иметь привилегий при зарубежных поездках. Как пишет The Daily Mail, к такому выводу пришли эксперты ВОЗ во внутреннем документе, доступ к которому получило издание.

По мнению международных чиновников, на "паспорта вакцинированных" полагаться нельзя, поскольку по-прежнему нет данных о том, насколько прививка защищает от заражения. Клиническая картина по-прежнему остается "суммой с критическими неизвестными". В ВОЗ убеждены, что привитые от ковида пассажиры "не должны обходить установленные для всех барьеры". "В настоящее время позиция ВОЗ заключается в том, что национальным органам власти и операторам транспортных средств не следует делать документы о вакцинации условием выезда или въезда", - гласит документ.

Издание отмечает, что подобный вердикт станет новым ударом как для путешественников, мечтающих о полноценном отпуске, так и для сотрудников туриндустрии, особенно в таких странах, как Греция, где восстановление туристической сферы жизненно важно для экономики. Как известно, тема сертификатов вакцинации стала центром повестки саммита ЕС, который начался в Брюсселе.