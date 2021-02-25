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25.02.2021 15:20
Рубрика: Общество

Врач объяснил, почему опасна хроническая сухость в носу

Если вам знакома проблема дискомфорта в связи с хроническим иссушением слизистой носа, то стоит понимать, что это грозит и заражением. Об этом рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев в интервью aif.ru. Он отметил, что данное явление называется атрофическим или субатрофическим ринитом.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Причин у этого может быть несколько:

Привычка ковырять в носу. Любое грубое воздействие на чувствительный эпителий слизистой приводит к травмированию - на этом месте образуется корка. Срывая ее, можно получить подкравливание или даже "эффект камня".

Реакция на бани и сауны. Если ваша слизистая в носу пересыхает от воздействия жаркого воздуха, баня и сауна будет провоцировать сухость, - считает Владимир Зайцев.

Хлорированная вода. Частое и долгое пребывание в бассейне может сушить слизистую, а прыжки в воду создавать гидроудар.

Отопление тоже наносит вред эпителию, поэтому квартиру необходимо часто проветривать и регулировать комнатную температуру до слегка пониженной. Если для вас это некомфортно, стоит приобрести увлажнитель воздуха.

При искривлении перегородки нос работает неправильно, место искривления пересушивается и это распространяется на всю слизистую носа.

Причиной сухости может выступить неправильно проведенная операция по коррекции носовой перегородки. Если ЛОР-врач в ходе септопластики отделил хрящ и кость, но оставил надкостницу, которую впоследствии удалили, сухость носа становится пожизненной.

Фото: iStock
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Вредные бактерии могут вызвать не только сухость и корочки, но и неприятный запах из носа. Микроорганизмы вызывают заболевание озена, лечение которого стоит доверить врачу.

Если увлекаться использованием сосудосуживающих капель, можно также столкнуться с проблемой хронической сухости в носу. Многолетнее применение капель вызывает атрофию, требующую хирургического вмешательства, - отметил оториноларинголог.

Проблему сухости носа должен решать специалист. И лучше с этим не затягивать, чтобы ситуация не стала непоправимой. Пересушенная слизистая не может защитить вас от вирусов, что станет причиной частых болезней.

Общество Здоровье

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