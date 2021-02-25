Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19

У каждой вакцины есть противопоказания, и "Спутник V" - не исключение. Подготовка к любой прививке - стандартное требование. Речь идет о небольшом комплексе анализов.

Как сообщила KP.RU клинической лабораторной диагностики Тамара Силкина, перед прививкой желательно сделать общий анализ крови и провести биохимический комплекс исследований.

Лучше провести клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ. Такая совокупность анализов поможет выявить инфекцию, определить ее природу и влияние на организм, узнать о работе почек и повреждении клеток печени и мышц, и о возможных аллергических реакциях.

"При вакцинации может подниматься температура и начинаться озноб. Проявления могут быть похожи на симптомы ОРВИ. Если у человека дремлет внутри незамеченная вовремя инфекция, то из-за прививки может проявиться воспалительное заболевание", - объясняет врач.