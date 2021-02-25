Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука"

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован русский трейлер очередного мультика Pixar "Лука", заряженного энергией лета, солнца, моря, беззаботного детства и немного лавкрафтианскими мотивами, судя по всему.

По сюжету мальчик Лука проводит летние каникулы в маленьком приморском городке на итальянской Ривьере, где вволю купается, загорает, катается на мопеде, а также ест пасту, мороженое и, не исключено, персики в компании нового друга. Который на самом деле - монстр из глубин.

Постановщик мультфильма - Энрико Косароса, ранее отметившийся короткометражкой "Луна". Той самой, что предваряла в своё время сеансы "Храброй сердцем". За неё Косароса удостоился номинации на "Оскар".

Сценарий написали Майк Джонс ("Душа") и Джесси Эндрюс ("Я, Эрл и умирающая девушка").

В кинотеатрах России - с 17 июня.