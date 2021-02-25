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Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука"

Новости
    25.02.2021, 18:55
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован русский трейлер очередного мультика Pixar "Лука", заряженного энергией лета, солнца, моря, беззаботного детства и немного лавкрафтианскими мотивами, судя по всему.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера

По сюжету мальчик Лука проводит летние каникулы в маленьком приморском городке на итальянской Ривьере, где вволю купается, загорает, катается на мопеде, а также ест пасту, мороженое и, не исключено, персики в компании нового друга. Который на самом деле - монстр из глубин.

Постановщик мультфильма - Энрико Косароса, ранее отметившийся короткометражкой "Луна". Той самой, что предваряла в своё время сеансы "Храброй сердцем". За неё Косароса удостоился номинации на "Оскар".

Сценарий написали Майк Джонс ("Душа") и Джесси Эндрюс ("Я, Эрл и умирающая девушка").

В кинотеатрах России - с 17 июня.

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