Джо Гарднер - из тех, про кого говорят "он живёт музыкой". В данном конкретном случае - джазом. Правда, играть в бэнде всё не получается: то одно мешает, то другое, то третье. И вот, казалось бы, счастливый день: нашего героя приглашают на прослушивание в звёздную группу, он блестяще проходит кастинг... Однако по дороге домой погибает, на радостях не заметив открытый канализационный люк.

Дальнейшее - во-первых, попытки покойника "нелегально" вернуться с того света (места сродни гигантской базе данных) на нашу бренную землю. Во-вторых, своеобразный роман воспитания: параллельно с планированием собственного "бегства" Джо вынужден примерить совершенно ему не сдавшуюся роль наставника. Подготовить к физическому воплощению вредную заблудшую душу - ту, что зависла в эфемерном пространстве, упрямо не желая от него отказываться в пользу пространства материального.

Звучит несколько путано, но не беспокойтесь - суть объяснят буквально на пальцах. На то "Душа" и мультфильм Pixar: да - легендарная анимационная контора опять рассказывает о смерти и связанных с нею переживаниях, как это уже было в "Тайне Коко". Только теперь без песен мариачи, праздничных плясок и задорного мексиканского колорита, а с большим упором на визуализацию экзистенциально-психологических абстракций, как это уже было в "Головоломке".

Соответственно, Soul вполне можно считать концептуальным синтезом двух названных суперхитов, плюс нелишне вспомнить меланхоличный пролог шедеврального "Вверх" - с тем нюансом, что по болезненности и драматичности поднятых тем новинка оставляет любой проект Пита Доктера и ко далеко позади. За условно "детскими" шутейками - с участием, например, забавного толстого котика - упрятана особенно плотная концентрация сугубо "взрослых" смыслов, будь то пресловутая танатонавтика, бытовая неустроенность, кризисная психотерапия или никогда не устаревающие рифмы "музыка-жизнь".

Вдобавок "Душа" - имея на афише ценз 6+ - смело лезет на совсем уж трансцендентные территории. Туда, где по версии её авторов беспощадно предопределяются (или нет, о чём как раз-таки предложено хорошенько подискутировать) человеческие судьбы, характеры, горести, радости. Причём если "реальный" мир здесь ещё насыщен яркими, витальными красками и бодрыми ритмами бибопа, то "потусторонний" довольно монохромен, схематичен и работает под гулкий индастриал-эмбиент Трента Резнора. Нужно ли оно малышам - вопрос, пожалуй, риторический.

Другое дело, что зритель постарше в результате вышеописанного возрастного "перекоса" получит от сеанса даже больше "пиксаровской" магии, чем обычно. Это и динамичная - не оторваться - трагикомедия. И мастерски, по учебнику придуманная сентиментальная мелодрама, в которой нас подводят ко вроде бы банальнейшим, наивным выводам так, чтобы непременно защемило глубоко внутри. И, в конце концов, вполне себе выдающийся эксперимент со стилем: трудно понять, откуда демиурги студии до сих пор черпают столько вдохновения, но факт - они снова сотворили маленькую 3D-революцию.

Не поддержав на сей раз "революцию" американской этики: первый в истории Pixar чернокожий протагонист оказался всего лишь нормальным добродушным парнем, любителем джаза, но никак не жертвой каких бы то ни было расовых предрассудков и даже не уличным борцом за справедливость. Неслыханно дерзкий по нашим временам нейтралитет - за который авторам "Души", разумеется, уже успело истерично предъявить вездесущее BLM-политбюро.

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