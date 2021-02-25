За нарушение закона об устойчивом Рунете вводятся штрафы

Штрафы за нарушение требований об устойчивом Рунете в России достигнут 3 млн рублей. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) публикует "Российская газета".

Согласно новому закону, который вступит в силу 26 марта 2021 года, операторы связи выплатят штраф размером до 700 тыс. рублей, если технически не обеспечат устойчивый интернет в России. При повторном нарушении - до 1 млн рублей. Штрафы за цензуру в отношении российских СМИ и граждан составят до 1 млн рублей, а при повторном нарушении - до 3 млн рублей. Закон касается и крупнейших интернет-ресурсов - YouTube, Facebook и Twitter. В 2020 году выявлено 24 случая блокировки российских СМИ иностранными ИТ-компаниями, ранее сообщал Роскомнадзор. Цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости и другие СМИ.

Требования уже были прописаны в законах "О связи" и "Об информации", однако отсутствие административной ответственности создавало ложное впечатление возможности пренебрегать законом, обращает внимание председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Все эти "дорогостоящие фильтры" и штрафы в конечном итоге могут отразиться на стоимости услуг связи, то есть на кошельке потребителя, беспокоится глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Однако, по мнению Хинштейна, размеры штрафов соразмерны общественной угрозе неисполнения закона. Кроме того, время показало, что никто не собирается строить автономную сеть, обращает он внимание, но решение создавать устойчивый Рунет было абсолютно правильным. "Сейчас мы защищены от внешних отключений - в рамках закона об устойчивом Рунете устанавливается необходимое оборудование, которое обеспечит безопасную работу наших сетей при возникновении угрозы", - подчеркивает Александр Хинштейн и добавляет, что Россия должна защищать свой суверенитет, как и любая страна. МТС, "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), "МегаФон" и Tele2 от комментариев воздержались.