Тот, кто через интернет будет подсаживать людей на наркотики - уговорами, красочными картинками и прочим обманом - попадет под статью Уголовного кодекса.

Как сообщил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принятый закон предусматривает уголовную ответственность за склонение посредством сети "Интернет" к потреблению наркотиков. Кроме того, вводится повышенная ответственность в случае наступления тяжких последствий.

Закон публикует "Российская газета". Как рассказывают эксперты, сегодня торговцы наркотиками активно используют Сеть: не только для продажи, но и для пропаганды. Ведь наркомафии постоянно нужны новые клиенты, так как старые быстро умирают или опускаются на дно.

На различных форумах в интернете, страничках в соцсетях и т.п. гуляют байки о "безвредности" наркотиков, о том, как "хорошо" быть на игле. Все это, конечно, ложь, но отныне ложь еще и подсудная.

Склонение пользователей Сети к потреблению наркотических средств будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Принятый закон совершенствует законодательные меры по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков, склонением к их употреблению", - отметил Павел Крашенинников.