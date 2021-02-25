За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1406
- 2 Санкт-Петербург 911
- 3 Московская область 495
- 4 Нижегородская область 388
- 5 Воронежская область 301
- 6 Ростовская область 296
- 7 Самарская область 278
- 8 Иркутская область 236
- 9 Челябинская область 218
- 10 Пермский край 212
- 11 Волгоградская область 202
- 12 Саратовская область 201
- 13 Пензенская область 186
- 14 Вологодская область 178
- 15 Свердловская область 178
- 16 Красноярский край 171
- 17 Ленинградская область 153
- 18 Ярославская область 150
- 19 Тверская область 148
- 20 Республика Карелия 143
- 21 Краснодарский край 142
- 22 Республика Башкортостан 141
- 23 Архангельская область 140
- 24 Курская область 140
- 25 Алтайский край 138
- 26 Владимирская область 130
- 27 Кировская область 128
- 28 Тульская область 128
- 29 Тамбовская область 123
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 122
- 31 Ульяновская область 120
- 32 Калужская область 118
- 33 Новосибирская область 118
- 34 Липецкая область 116
- 35 Астраханская область 112
- 36 Забайкальский край 104
- 37 Белгородская область 101
- 38 Омская область 101
- 39 Республика Бурятия 100
- 40 Брянская область 100
- 41 Калининградская область 99
- 42 Ивановская область 99
- 43 Удмуртская Республика 95
- 44 Оренбургская область 95
- 45 Приморский край 93
- 46 Мурманская область 91
- 47 Орловская область 90
- 48 Хабаровский край 86
- 49 Смоленская область 84
- 50 Тюменская область 83
- 51 Новгородская область 82
- 52 Республика Коми 79
- 53 Курганская область 75
- 54 Кабардино-Балкарская Республика 73
- 55 Рязанская область 72
- 56 Кемеровская область 71
- 57 Республика Крым 67
- 58 Севастополь 64
- 59 Псковская область 63
- 60 Ставропольский край 62
- 61 Томская область 56
- 62 Республика Мордовия 55
- 63 Республика Татарстан 55
- 64 Республика Чувашия 52
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 46
- 66 Республика Саха (Якутия) 45
- 67 Амурская область 44
- 68 Карачаево-Черкесская Республика 43
- 69 Сахалинская область 43
- 70 Республика Калмыкия 40
- 71 Республика Дагестан 40
- 72 Республика Марий Эл 37
- 73 Камчатский край 36
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 34
- 75 Республика Ингушетия 14
- 76 Чеченская Республика 12
- 77 Республика Адыгея 11
- 78 Республика Хакасия 10
- 79 Костромская область 10
- 80 Республика Тыва 7
- 81 Магаданская область 4
- 82 Еврейская автономная область 4
- 83 Ненецкий автономный округ 2
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Республика Алтай 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 212 100 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Алтай 0,01%
- 2. Республика Тыва 0,04%
- 3. Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область 0,05%
За последние сутки подтверждено 446 смертей:
- Санкт-Петербург 48
- Москва 47
- Московская область 30
- Ростовская область 18
- Архангельская область 17
- Краснодарский край 16
- Нижегородская область 13
- Свердловская область 13
- Красноярский край 11
- Ленинградская область 10
- Тульская область 9
- Ульяновская область 8
- Алтайский край 8
- Новосибирская область 8
- Владимирская область 7
- Вологодская область 7
- Калининградская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Омская область 7
- Ивановская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Пермский край 6
- Оренбургская область 6
- Воронежская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Тюменская область 5
- Томская область 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Тверская область 4
- Курганская область 4
- Белгородская область 3
- Курская область 3
- Рязанская область 3
- Смоленская область 3
- Мурманская область 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Бурятия 3
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Алтай 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Ярославская область 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Самарская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 84 876 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека:
- Санкт-Петербург 2301
- Москва 2092
- Пензенская область 508
- Московская область 499
- Нижегородская область 440
- Республика Крым 372
- Иркутская область 346
- Липецкая область 343
- Воронежская область 336
- Ростовская область 332
- Вологодская область 287
- Астраханская область 284
- Самарская область 276
- Приморский край 248
- Республика Башкортостан 234
- Пермский край 231
- Челябинская область 226
- Саратовская область 223
- Ставропольский край 213
- Краснодарский край 209
- Волгоградская область 201
- Ивановская область 198
- Тверская область 197
- Республика Карелия 189
- Свердловская область 189
- Смоленская область 179
- Ханты-Мансийский автономный округ 170
- Красноярский край 170
- Ярославская область 169
- Архангельская область 152
- Алтайский край 151
- Оренбургская область 147
- Курская область 144
- Ленинградская область 143
- Псковская область 137
- Мурманская область 134
- Кировская область 134
- Тульская область 133
- Владимирская область 126
- Хабаровский край 122
- Белгородская область 117
- Калужская область 115
- Калининградская область 106
- Орловская область 105
- Омская область 105
- Республика Татарстан 103
- Ульяновская область 102
- Новосибирская область 97
- Удмуртская Республика 96
- Костромская область 95
- Республика Коми 95
- Забайкальский край 94
- Новгородская область 93
- Тамбовская область 90
- Тюменская область 85
- Брянская область 82
- Республика Алтай 82
- Ямало-Ненецкий автономный округ 75
- Сахалинская область 75
- Республика Мордовия 72
- Курганская область 72
- Республика Бурятия 72
- Рязанская область 71
- Кабардино-Балкарская Республика 70
- Кемеровская область 69
- Республика Саха (Якутия) 65
- Севастополь 64
- Республика Дагестан 60
- Камчатский край 53
- Республика Хакасия 51
- Республика Чувашия 48
- Томская область 48
- Амурская область 48
- Республика Калмыкия 45
- Республика Северная Осетия - Алания 37
- Республика Марий Эл 37
- Карачаево-Черкесская Республика 34
- Республика Адыгея 24
- Чеченская Республика 19
- Республика Ингушетия 15
- Магаданская область 11
- Республика Тыва 7
- Еврейская автономная область 7
- Чукотский автономный округ 5
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 767 664.