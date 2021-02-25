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25.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1406
  • 2 Санкт-Петербург 911
  • 3 Московская область 495
  • 4 Нижегородская область 388
  • 5 Воронежская область 301
  • 6 Ростовская область 296
  • 7 Самарская область 278
  • 8 Иркутская область 236
  • 9 Челябинская область 218
  • 10 Пермский край 212
  • 11 Волгоградская область 202
  • 12 Саратовская область 201
  • 13 Пензенская область 186
  • 14 Вологодская область 178
  • 15 Свердловская область 178
  • 16 Красноярский край 171
  • 17 Ленинградская область 153
  • 18 Ярославская область 150
  • 19 Тверская область 148
  • 20 Республика Карелия 143
  • 21 Краснодарский край 142
  • 22 Республика Башкортостан 141
  • 23 Архангельская область 140
  • 24 Курская область 140
  • 25 Алтайский край 138
  • 26 Владимирская область 130
  • 27 Кировская область 128
  • 28 Тульская область 128
  • 29 Тамбовская область 123
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 122
  • 31 Ульяновская область 120
  • 32 Калужская область 118
  • 33 Новосибирская область 118
  • 34 Липецкая область 116
  • 35 Астраханская область 112
  • 36 Забайкальский край 104
  • 37 Белгородская область 101
  • 38 Омская область 101
  • 39 Республика Бурятия 100
  • 40 Брянская область 100
  • 41 Калининградская область 99
  • 42 Ивановская область 99
  • 43 Удмуртская Республика 95
  • 44 Оренбургская область 95
  • 45 Приморский край 93
  • 46 Мурманская область 91
  • 47 Орловская область 90
  • 48 Хабаровский край 86
  • 49 Смоленская область 84
  • 50 Тюменская область 83
  • 51 Новгородская область 82
  • 52 Республика Коми 79
  • 53 Курганская область 75
  • 54 Кабардино-Балкарская Республика 73
  • 55 Рязанская область 72
  • 56 Кемеровская область 71
  • 57 Республика Крым 67
  • 58 Севастополь 64
  • 59 Псковская область 63
  • 60 Ставропольский край 62
  • 61 Томская область 56
  • 62 Республика Мордовия 55
  • 63 Республика Татарстан 55
  • 64 Республика Чувашия 52
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 46
  • 66 Республика Саха (Якутия) 45
  • 67 Амурская область 44
  • 68 Карачаево-Черкесская Республика 43
  • 69 Сахалинская область 43
  • 70 Республика Калмыкия 40
  • 71 Республика Дагестан 40
  • 72 Республика Марий Эл 37
  • 73 Камчатский край 36
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 34
  • 75 Республика Ингушетия 14
  • 76 Чеченская Республика 12
  • 77 Республика Адыгея 11
  • 78 Республика Хакасия 10
  • 79 Костромская область 10
  • 80 Республика Тыва 7
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Еврейская автономная область 4
  • 83 Ненецкий автономный округ 2
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Республика Алтай 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 212 100 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Алтай 0,01%
  • 2. Республика Тыва 0,04%
  • 3. Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область 0,05%
За последние сутки подтверждено 446 смертей:
  • Санкт-Петербург 48
  • Москва 47
  • Московская область 30
  • Ростовская область 18
  • Архангельская область 17
  • Краснодарский край 16
  • Нижегородская область 13
  • Свердловская область 13
  • Красноярский край 11
  • Ленинградская область 10
  • Тульская область 9
  • Ульяновская область 8
  • Алтайский край 8
  • Новосибирская область 8
  • Владимирская область 7
  • Вологодская область 7
  • Калининградская область 7
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Омская область 7
  • Ивановская область 6
  • Республика Крым 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Пермский край 6
  • Оренбургская область 6
  • Воронежская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Тюменская область 5
  • Томская область 5
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Тверская область 4
  • Курганская область 4
  • Белгородская область 3
  • Курская область 3
  • Рязанская область 3
  • Смоленская область 3
  • Мурманская область 3
  • Астраханская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Республика Бурятия 3
  • Липецкая область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Алтай 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Ярославская область 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Самарская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 84 876 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека:
  • Санкт-Петербург 2301
  • Москва 2092
  • Пензенская область 508
  • Московская область 499
  • Нижегородская область 440
  • Республика Крым 372
  • Иркутская область 346
  • Липецкая область 343
  • Воронежская область 336
  • Ростовская область 332
  • Вологодская область 287
  • Астраханская область 284
  • Самарская область 276
  • Приморский край 248
  • Республика Башкортостан 234
  • Пермский край 231
  • Челябинская область 226
  • Саратовская область 223
  • Ставропольский край 213
  • Краснодарский край 209
  • Волгоградская область 201
  • Ивановская область 198
  • Тверская область 197
  • Республика Карелия 189
  • Свердловская область 189
  • Смоленская область 179
  • Ханты-Мансийский автономный округ 170
  • Красноярский край 170
  • Ярославская область 169
  • Архангельская область 152
  • Алтайский край 151
  • Оренбургская область 147
  • Курская область 144
  • Ленинградская область 143
  • Псковская область 137
  • Мурманская область 134
  • Кировская область 134
  • Тульская область 133
  • Владимирская область 126
  • Хабаровский край 122
  • Белгородская область 117
  • Калужская область 115
  • Калининградская область 106
  • Орловская область 105
  • Омская область 105
  • Республика Татарстан 103
  • Ульяновская область 102
  • Новосибирская область 97
  • Удмуртская Республика 96
  • Костромская область 95
  • Республика Коми 95
  • Забайкальский край 94
  • Новгородская область 93
  • Тамбовская область 90
  • Тюменская область 85
  • Брянская область 82
  • Республика Алтай 82
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 75
  • Сахалинская область 75
  • Республика Мордовия 72
  • Курганская область 72
  • Республика Бурятия 72
  • Рязанская область 71
  • Кабардино-Балкарская Республика 70
  • Кемеровская область 69
  • Республика Саха (Якутия) 65
  • Севастополь 64
  • Республика Дагестан 60
  • Камчатский край 53
  • Республика Хакасия 51
  • Республика Чувашия 48
  • Томская область 48
  • Амурская область 48
  • Республика Калмыкия 45
  • Республика Северная Осетия - Алания 37
  • Республика Марий Эл 37
  • Карачаево-Черкесская Республика 34
  • Республика Адыгея 24
  • Чеченская Республика 19
  • Республика Ингушетия 15
  • Магаданская область 11
  • Республика Тыва 7
  • Еврейская автономная область 7
  • Чукотский автономный округ 5
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 767 664.

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