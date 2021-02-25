За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1406

2 Санкт-Петербург 911

3 Московская область 495

4 Нижегородская область 388

5 Воронежская область 301

6 Ростовская область 296

7 Самарская область 278

8 Иркутская область 236

9 Челябинская область 218

10 Пермский край 212

11 Волгоградская область 202

12 Саратовская область 201

13 Пензенская область 186

14 Вологодская область 178

15 Свердловская область 178

16 Красноярский край 171

17 Ленинградская область 153

18 Ярославская область 150

19 Тверская область 148

20 Республика Карелия 143

21 Краснодарский край 142

22 Республика Башкортостан 141

23 Архангельская область 140

24 Курская область 140

25 Алтайский край 138

26 Владимирская область 130

27 Кировская область 128

28 Тульская область 128

29 Тамбовская область 123

30 Ханты-Мансийский автономный округ 122

31 Ульяновская область 120

32 Калужская область 118

33 Новосибирская область 118

34 Липецкая область 116

35 Астраханская область 112

36 Забайкальский край 104

37 Белгородская область 101

38 Омская область 101

39 Республика Бурятия 100

40 Брянская область 100

41 Калининградская область 99

42 Ивановская область 99

43 Удмуртская Республика 95

44 Оренбургская область 95

45 Приморский край 93

46 Мурманская область 91

47 Орловская область 90

48 Хабаровский край 86

49 Смоленская область 84

50 Тюменская область 83

51 Новгородская область 82

52 Республика Коми 79

53 Курганская область 75

54 Кабардино-Балкарская Республика 73

55 Рязанская область 72

56 Кемеровская область 71

57 Республика Крым 67

58 Севастополь 64

59 Псковская область 63

60 Ставропольский край 62

61 Томская область 56

62 Республика Мордовия 55

63 Республика Татарстан 55

64 Республика Чувашия 52

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 46

66 Республика Саха (Якутия) 45

67 Амурская область 44

68 Карачаево-Черкесская Республика 43

69 Сахалинская область 43

70 Республика Калмыкия 40

71 Республика Дагестан 40

72 Республика Марий Эл 37

73 Камчатский край 36

74 Республика Северная Осетия-Алания 34

75 Республика Ингушетия 14

76 Чеченская Республика 12

77 Республика Адыгея 11

78 Республика Хакасия 10

79 Костромская область 10

80 Республика Тыва 7

81 Магаданская область 4

82 Еврейская автономная область 4

83 Ненецкий автономный округ 2

84 Чукотский автономный округ 1

85 Республика Алтай 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 212 100 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,01%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область 0,05% За последние сутки подтверждено 446 смертей: Санкт-Петербург 48

Москва 47

Московская область 30

Ростовская область 18

Архангельская область 17

Краснодарский край 16

Нижегородская область 13

Свердловская область 13

Красноярский край 11

Ленинградская область 10

Тульская область 9

Ульяновская область 8

Алтайский край 8

Новосибирская область 8

Владимирская область 7

Вологодская область 7

Калининградская область 7

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Омская область 7

Ивановская область 6

Республика Крым 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Пермский край 6

Оренбургская область 6

Воронежская область 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Тюменская область 5

Томская область 5

Калужская область 4

Костромская область 4

Тверская область 4

Курганская область 4

Белгородская область 3

Курская область 3

Рязанская область 3

Смоленская область 3

Мурманская область 3

Астраханская область 3

Севастополь 3

Республика Башкортостан 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Республика Бурятия 3

Липецкая область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Дагестан 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Алтай 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Ярославская область 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Самарская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 84 876 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека: Санкт-Петербург 2301

Москва 2092

Пензенская область 508

Московская область 499

Нижегородская область 440

Республика Крым 372

Иркутская область 346

Липецкая область 343

Воронежская область 336

Ростовская область 332

Вологодская область 287

Астраханская область 284

Самарская область 276

Приморский край 248

Республика Башкортостан 234

Пермский край 231

Челябинская область 226

Саратовская область 223

Ставропольский край 213

Краснодарский край 209

Волгоградская область 201

Ивановская область 198

Тверская область 197

Республика Карелия 189

Свердловская область 189

Смоленская область 179

Ханты-Мансийский автономный округ 170

Красноярский край 170

Ярославская область 169

Архангельская область 152

Алтайский край 151

Оренбургская область 147

Курская область 144

Ленинградская область 143

Псковская область 137

Мурманская область 134

Кировская область 134

Тульская область 133

Владимирская область 126

Хабаровский край 122

Белгородская область 117

Калужская область 115

Калининградская область 106

Орловская область 105

Омская область 105

Республика Татарстан 103

Ульяновская область 102

Новосибирская область 97

Удмуртская Республика 96

Костромская область 95

Республика Коми 95

Забайкальский край 94

Новгородская область 93

Тамбовская область 90

Тюменская область 85

Брянская область 82

Республика Алтай 82

Ямало-Ненецкий автономный округ 75

Сахалинская область 75

Республика Мордовия 72

Курганская область 72

Республика Бурятия 72

Рязанская область 71

Кабардино-Балкарская Республика 70

Кемеровская область 69

Республика Саха (Якутия) 65

Севастополь 64

Республика Дагестан 60

Камчатский край 53

Республика Хакасия 51

Республика Чувашия 48

Томская область 48

Амурская область 48

Республика Калмыкия 45

Республика Северная Осетия - Алания 37

Республика Марий Эл 37

Карачаево-Черкесская Республика 34

Республика Адыгея 24

Чеченская Республика 19

Республика Ингушетия 15

Магаданская область 11

Республика Тыва 7

Еврейская автономная область 7

Чукотский автономный округ 5

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 767 664.