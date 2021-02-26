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26.02.2021 07:27
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" предложил ввести в России новый тариф

Текст: Иван Черноусов
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Аэрофлот" предложил ввести новый тариф. Он позволит авиакомпании пересадить человека на более ранний или поздний рейс без согласия пассажира.

Фото: istockphoto
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Письмо с данной инициативой было отправлено президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, передают "Ведомости". По мнению авиакомпании, нововведение позволит снизить стоимость билета на два процента.

Отдельно отмечается, что если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе не пришло минимум за две недели до вылета, то компания обязана выплатить пассажиру компенсацию. В таком случае у пассажира будет возможность купить новый билет по обычному тарифу.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Правила авиаперевозок

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