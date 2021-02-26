"Аэрофлот" предложил ввести в России новый тариф

"Аэрофлот" предложил ввести новый тариф. Он позволит авиакомпании пересадить человека на более ранний или поздний рейс без согласия пассажира.

Письмо с данной инициативой было отправлено президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, передают "Ведомости". По мнению авиакомпании, нововведение позволит снизить стоимость билета на два процента.

Отдельно отмечается, что если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе не пришло минимум за две недели до вылета, то компания обязана выплатить пассажиру компенсацию. В таком случае у пассажира будет возможность купить новый билет по обычному тарифу.