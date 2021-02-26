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26.02.2021 13:32
Рубрика: В мире

Алиев назвал "очередным ляпом" заявление об "Искандерах" в Карабахе

Текст: Константин Волков
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, в ходе которой ответил на вопросы касательно дальнейших взаимоотношений Баку и Еревана, статусе Карабаха и ситуации в регионе.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В частности, он заявил, что идущие сейчас в Ереване протесты с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна - это внутреннее дело Армении. "Сегодня Армения в таком тяжелом положении, что идущие там процессы в большой степени сотрясают основы государственности страны", - сказал азербайджанский лидер.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Также Алиев подчеркнул, что в ходе недавних боевых действий в Нагорном Карабахе ракеты "Искандер" не применялись. "Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Это просто очередной ляп, которых публично было уже много", - заявил он, комментируя недавнее заявление Пашиняна, что поставленные Россией в Армению "Искандеры" оказались неисправны и сработали лишь на 10 процентов.

О статусе Карабаха азербайджанский лидер заявил, что "для Армении и армянского народа чем меньше будут говорить об этом вопросе, тем лучше. Потому что не надо давать армянскому народу ложные обещания... Вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня". И добавил, что "мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно". При этом, по его словам, Баку "не исключает подписания на каком-то этапе мирного договора".

Кроме того, Алиев подчеркнул, что деятельность российских миротворцев считает "удовлетворительной и позитивной", и что нахождение российских миротворцев сыграет позитивную роль и в возвращении азербайджанских перемещенных лиц в Карабах.

По поводу восстановления Карабаха он отметил, что "мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан - это дружественные страны, поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться". "И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе". Также Алиев пообещал уже в этом году открыть аэропорт Физули, а также - построить аэропорты в Лачине и Зангелане.

Днем ранее Турция выразила озабоченность в связи с протестами в Ереване.

В мире экс-СССР Азербайджан В мире экс-СССР Армения Проблема Нагорного Карабаха

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