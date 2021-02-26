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26.02.2021 12:40
Рубрика: В мире

Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны

Происходящее в Армении - внутреннее дело этой страны. Об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что соседняя республика находится в непростой ситуации.

Пашинян призвал все политические силы Армении к диалогу

Лидер Азербайджана выразил надежду, что события в Армении не отразятся на реализации мирного соглашения по Нагорному Карабаху, и регион сможет вернуться к нормальной жизни в ближайшее время. Алиев подчеркнул, что Баку, выполняя договоренности, уже передал Еревану всех военнопленных, кроме "террористов и диверсантов", передает РИА Новости.

Напомним, в Армении обострилось противостояние между премьером Николом Пашиняном и военными. Замначальника Генштаба Армении был отправлен в отставку за высказывание о Пашиняне, после него был уволен и сам начальник Генштаба ВС. В ответ Генштаб выступил с требованием снять с должности самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота. На улицы Еревана вышли как сторонники Пашиняна, так и оппозиция.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в республике. "Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сказал Песков.

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