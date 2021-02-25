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25.02.2021 22:37
Рубрика: В мире

Большие маневры

Текст: Алексей Чуриков
Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как премьер-министр Никол Пашинян освободил от должности начальника Генштаба ВС страны, генерал-полковника Оника Гаспаряна. Выступая в прямом эфире, Пашинян уточнил, что министром обороны готовится решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей. Напомним, что днем ранее президент Армении Армен Саркисян, опираясь на соответствующее предложение премьера, уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Фото: AFP
Пашинян: Армении нужен разговор, а не конфронтация

Реагируя на это увольнение, руководство генштаба обратилось в четверг с коллективным заявлением в адрес Пашиняна и правительства, в котором предложило им уйти в отставку. Военные заявили, что считают нынешние власти неспособными принимать адекватные решения в той кризисной ситуации, в которой находится страна. Это требование поддержало местное оппозиционное "Движение за спасение родины". Противники нынешней власти убеждены, что действующий руководитель правительства и члены его кабинета, занявшее высокие должности в результате революции, некомпетентны и в своей работе не следуют национальным интересам Армении, о чем наглядно свидетельствует нынешняя ситуация в стране.

Пашиняна обвиняют не только в экономическом упадке Армении и политическом кризисе, но и в неспособности сдержать эскалацию напряженности в отношениях с Азербайджаном. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха показала, что чрезмерное упование на обещания и помощь Запада, с одновременным попустительским отношением к развитию собственных вооруженных сил, привели к известным итогам. В этом смысле нынешняя Армения напоминает Россию 90-х, когда в результате непродуманной и безответственной политики, армия и флот пришли в упадок. Это напрямую сказалось на способности государства эффективно отстаивать свои интересы не только на международной арене, но и внутри собственных границ.

Когда в четверг к центру Еревана начали стягиваться силы оппозиции, Никол Пашинян, окруженный кольцом полицейских, вышел на площадь Республики, где ожидали его сторонники. Он подчеркнул, что ситуация в Армении остается управляемой, а вооруженные силы продолжают подчиняться главе правительства и народу. Премьер заявил, что не считает свою отставку решением проблемы. Он также отметил, что исключает возможность возникновения гражданских столкновений на фоне последних событий и опроверг слухи о том, что он и его семья намерены бежать из страны.

Через несколько часов премьер снова вышел на площадь. "Вопрос моего ухода должен решить только народ. Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", - заявил Пашинян. После чего, премьер заявил о том, что подконтрольные ему политические силы прекращают акцию в Ереване и обратился к оппозиции с призывом поступить так же. " Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", - пригрозил армянский премьер.

Однако, к этому времени стало понятно, что оппозиция намерена организовать в центре Еревана бессрочный митинг против действующего премьера - активисты с помощью скамеек и мусорных баков перекрыли проспект Баграмяна у здания парламента. Оппозиционные лидеры заявили, что люди будут оставаться на площади до тех пор, пока вопрос с отставкой премьера не будет решен. Там же в течение дня были установлены палатки, чтобы сотни людей смогли в них провести ночь. Таким образом, Никол Пашинян, организовавший в период так называемой "бархатной" революции блокаду Еревана, сегодня сам рискует оказаться в блокаде, только теперь на позиции власти. Остается надеется, что его сегодняшние слова о "конце бархата", не приведут к жесткому подавлению протеста.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Песков назвал ситуацию в Ереване внутренним делом Армении

Во второй половине дня с заявлением выступил президент Армении Армен Саркисян. Он отметил, что на данный момент не подписал предложение Пашиняна об отстранении от должности начальника генштаба Оника Гаспаряна. У президента, согласно конституции, имеется трое суток на выражение своей позиции в подобной ситуации. "Учитывая необходимость обеспечения нормального функционирования госорганов, у президента пока не было принципиальных возражений против назначения или увольнения должностных лиц. Однако, в условиях военного положения, нынешнего кризиса увольнение начальника генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, учитывая, что согласно конституции ВС обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность страны, нерушимость границ", - говорится в заявлении Саркисяна. В администрации президента также подчеркнули, что в нынешних условиях "любые попытки давления на президента недопустимы".

В Кремле и на Смоленской площади заявили, что происходящие в Армении события являются исключительно внутренним делом республики. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении и, конечно, полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле".

Вечером четверга по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном. "Была обсуждена ситуация в Армении. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сообщил Песков.

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